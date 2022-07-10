إسرائيل.. غانتس وساعر يخوضان انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة مشتركة

قرر زعيما حزب ”أزرق أبيض“، بيني غانتس، وحزب ”أمل جديد“، جدعون ساعر، خوض انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقرر إجراؤها في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، ضمن قائمة مشتركة.

جاء هذا الإعلان، خلال مؤتمر صحفي عقده زعيما الحزبين، مساء اليوم الأحد، وفق ما أوردته صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية.

وقال بيني غانتس إن ”إسرائيل في وضع داخلي واجتماعي غير عقلاني وغير مسبوق وتمر بأكبر أزمة ديمقراطية في تاريخها“.

واتهم غانتس زعيم حزب ”الليكود“ بنيامين نتنياهو، بجر حزبه وإسرائيل نحو ”تقويض الدولة وانتهاك مبادئ الديمقراطية“.

وأضاف: ”اليوم نضع حجر الأساس للحكومة المقبلة، وسنعمل على تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات ترفض العنصرية والتطرف وتدعم الوحدة بين جميع الفئات الإسرائيلية“.

من ناحيته، قال جدعون ساعر، إن ”إسرائيل اليوم بحاجة إلى أمل جديد وخطوة تخرجها من الأزمة“.

وأضاف ساعر: ”عملنا أنا وغانتس من أجل دولة إسرائيل وأجرينا حواراً شاملاً ووجدنا قاسماً مشتركاً بيننا“.

وتابع: ”سنخوض الانتخابات في قائمة موحدة، والهدف الأساسي الذي يجب السعي نحوه هو تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة“، واصفاً غانتس بأنه ”الزعيم المناسب لمنصب رئيس وزراء إسرائيل بين جميع قادة الأحزاب السياسية“.

وأردف: ”لعقود من الزمن وفر غانتس الأمن لإسرائيل وهو الآن مؤهل لقيادة البلاد، ويمكنه العمل على توحيد المجتمع الإسرائيلي المنقسم“، بحسب تعبيره.

وفي السياق، قالت ”يديعوت أحرونوت“ إن ”غانتس سيكون هو الشخص الذي يقود القائمة فيما سيحتل ساعر المركز الثاني“.

وأشارت إلى أن ”ذلك بهدف خلق سباق ثلاثي لرئاسة الوزراء مع رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد، وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو“.

وبينت أن ”الغرض من الاتحاد هو منع حصول كتلة حزب الليكود التي يقودها نتنياهو على 61 مقعداً في الكنيست المقبل“.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن ”القائمة الجديدة تسعى لتشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات“.

وأكملت: ”يسعى جدعون ساعر وبيني غانتس للوصول إلى عدد كبير من المقاعد بالكنيست، الأمر الذي يمكن أن يسمح للأخير بتولي رئاسة الوزراء“، مرجحة أن ينضم رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت للقائمة.

يذكر أن جدعون ساعر زعيم حزب ”أمل جديد“ نفى في تصريحات سابقة له نيته خوض انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة مشتركة، كما تعهد بأن حزبه سيخوص المنافسة بشكل مستقل في تلك الانتخابات.