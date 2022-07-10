استعدادا لهجوم مضاد.. أوكرانيا تطالب المدنيين بإخلاء خيرسون

حثت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني اليوم الأحد، المدنيين في منطقة خيرسون الجنوبية التي تحتلها روسيا على إخلاء المنطقة على نحو عاجل، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه القوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم مضاد هناك.

وفقدت أوكرانيا السيطرة على معظم منطقة خيرسون‭‭ ‬‬الواقعة على البحر الأسود، بما في ذلك عاصمتها التي تحمل اسمها، في الأسابيع الأولى بعد الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وقالت إيرينا فيريتشوك نائبة رئيس الوزراء للتلفزيون الوطني، ”من الواضح أنه سيكون هناك قتال وسيكون هناك قصف مدفعي، ولذلك نحث (الناس) على الإخلاء بشكل عاجل“.

وأضافت أنها لا تستطيع أن تقول متى سيحدث الهجوم المضاد على وجه الدقة.

وقالت ”أعلم على وجه اليقين أنه لا ينبغي أن يكون هناك نساء وأطفال وألا يصبحوا دروعا بشرية“.

وتقول سلطات خيرسون، التي نصبتها موسكو، إنها تريد إجراء استفتاء بشأن الانضمام إلى روسيا، لكنها لم تحدد موعدا بعد. ويقول الكرملين إن مستقبل المنطقة يجب أن يقرره سكانها.

وتشمل منطقة خيرسون مدينة خيرسون، التي كان عدد سكانها قبل الحرب قرابة 300 ألف نسمة. ولا يُعرف عدد سكان المدينة الذين ما زالوا هناك.