مقتل رجلي أمن في اشتباك جنوب إيران

لقي اثنان من رجال الأمن الإيرانيين مصرعهما، خلال اشتباكات مع شخص مسلح كان يحتجز رهائن في مدينة فارسان التابعة لمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غرب إيران، التي تسكنها أغلبية من القبائل البختيارية من القومية الكردية.

وقال قائد شرطة المحافظة الجنرال منوجهر أمان اللهي“ للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”اثنين من رجال الأمن لقيا مصرعهما خلال اشتباكات في مدينة فارسان مع شخص مسلح كان يحتجز رهائن في المدينة“.

وأضاف الجنرال أمان اللهي أنه ”بعد الإعلان عن حالة اختطاف في إحدى المحافظات المجاورة، وهروب الشخص الذي كان يحمل سلاحاً في سيارة باتجاه محافظة جهار محال وبختياري، وبمجرد رصد لوحة السيارة والتعرف عليها، تم نشر فرق الدوريات في محاور النقل لاعتقاله“.

وتابع ”عندما انتشرت فرق الدورية فور رؤيتها لسيارة الشخص المسلح أمر موظفو الشرطة بالتوقف، لكن السائق أطلق النار على رجال الأمن بلا مبالاة، وأثناء إطلاق النار، لقي ضابط مصرعه وشرطي آخر“.

وأشار قائد شرطة المحافظة إلى أن ”الخاطف المسلح قتل في حضور ضباط شرطة مدينة فارسان أثناء المطاردة، كما أصيب أحد منتسبي الشرطة بجروح“.

ولم يوضح المسؤول الأمني أسباب قيام الضحية باختطاف عدد من الإيرانيين.

وتقع مدينة فارسان على بعد 35 كيلومترًا من وسط محافظة جهار محال وبختياري.

ويدور جدل في إيران بشأن مشروع قانون أرسلته حكومة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 10 يونيو/حزيران الماضي، إلى البرلمان لتعديل قانون استخدام الأسلحة من قبل قوات الأمن والقوات المسلحة في الحالات الطارئة، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء ”جوان“.

وجاء هذا المشروع وفقا لأعضاء البرلمان بعدما تزايدت عمليات قتل عدد من أفراد قوات الأمن خلال المواجهة أو تعقب المطلوبين، حيث لا يسمح القانون الحالي لقوات الشرطة باستخدام الأسلحة دون أن تصدر أوامر من الضباط.

وبموجب القانون الحالي، يُسمح لرجال الأمن وجميع قوات إنفاذ القانون باستخدام الأسلحة لتوفير الأمن أثناء التظاهرات غير القانونية والمسلحة وأعمال الشغب المسلحة، من دون الرجوع إلى الضباط العسكريين.

وبحسب الوكالة الإيرانية فإن مشروع قانون الإصلاح للحكومة، منح هذه السلطة لجميع ”عملاء الأمن“، كما سيسمح مشروع القانون المقترح حتى للدوريات البحرية بإطلاق النار على السفن التي لا تستجيب لتحذيرات التوقف.

وبحسب مشروع القانون، لن يضطر ”الأفراد المسلحون من قبل السلطات القانونية إلى دفع فدية إذا استخدموا أسلحتهم واعتبر استخدامهم دفاعًا مشروعًا“.

ويدعو المشروع إلى اعتقال وحماية اللصوص وقطاع الطرق والخاطفين وعمليات الابتزاز والمسلحين وتجار المخدرات أو الأسلحة والذخائر والقتلة ومن حاول الاغتيال والتدمير والتفجير، ويسمح لقوات الشرطة والشخصيات الوطنية باستخدام الأسلحة.

كما يسمح مشروع القانون لأي شخص مخول بحمل سلاح باستخدام سلاح لـ ”عمليات التمرد“ والدفاع عن نفسه ”ضد أي شخص يهاجمه بسلاح ناري، سواء كان باردًا أو ساخنًا“.

وبموجب مشروع القانون، يمكن لأفراد الأمن أيضا إطلاق النار على ”المجرمين الهاربين“ أو أولئك الذين ”يحاولون الانتقام“.