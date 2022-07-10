بريطانيا.. وزيرة الدولة للتجارة تعتزم الترشح لرئاسة الوزراء

أعلنت وزيرة الدولة للتجارة في بريطانيا بيني موردنت، يوم الأحد، نيتها الترشح لرئاسة الوزراء خلفا لبوريس جونسون، لتصبح تاسع نائب من حزب المحافظين يعلن خوضه الانتخابات.

وقالت موردنت في تغريدة على تويتر: ”قيادتنا يجب أن تتغير، يجب أن يكون الاهتمام أقل بالزعيم وأكثر بكثير بالسفينة“.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، استقالته من منصبه مستجيبا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة: ”يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن“.

وأمس السبت، أعلن ثلاثة من كبار المشرعين في حزب المحافظين، أنهم سيترشحون لخلافة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وهؤلاء الثلاثة هم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد، ووزير المال الحالي ناظم الزهاوي، ووزير الصحة السابق جيريمي هانت، الذي تنافس مع جونسون العام 2019 على رئاسة حزب المحافظين.

وقال عضو في لجنة حزب المحافظين البريطاني المشرفة على سباق خلافة رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون، إن الحزب سيتخذ إجراء تخفيض عدد المتنافسين على المنصب إلى اثنين بحلول يوم 20 تموز/ يوليو الجاري.

وستحدد لجنة الحزب المسماة ”لجنة 1922“ في الأسبوع المقبل، قواعد وجدول المنافسة الزمني. ويضغط عدد كبير من أعضاء البرلمان من أجل خلافة سريعة لجونسون.