الأرجنتين على خطى سريلانكا.. احتجاجات ضد الحكومة والرئيس يدعو للوحدة

دعا الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز إلى الوحدة يوم السبت، في الوقت الذي نظم فيه محتجون مسيرة إلى أبواب قصر الرئاسة في العاصمة منتقدين حكومته بسبب التضخم المرتفع والدين العام الضخم.

ويواجه فرنانديز المنتمي ليسار الوسط تحديا متزايدا من جناح يساري متشدد في الائتلاف الحاكم يريد زيادة الإنفاق الحكومي لتخفيف مستويات الفقر المرتفعة والتضخم. واستقال اثنان من الحلفاء المعتدلين من حكومته الشهر الماضي.

وتواجه الأرجنتين المنتج الرئيسي لفول الصويا والذرة تضخما يتجاوز معدله 60 في المئة، وضغوطا ضخمة على عملة البيزو، وارتفاع تكاليف استيراد الغاز التي تستنزف احتياطيات العملات الأجنبية الضعيفة بالفعل.

وطلب فرنانديز في كلمة في الذكرى السنوية لإعلان استقلال الأرجنتين من مختلف الفصائل العمل من أجل الوحدة.

وقال إن البلاد بحاجة إلى مسؤولية اقتصادية؛ لأن تدني احتياطيات العملات الأجنبية وارتفاع التضخم العالمي ”يلحق ضررا خطيرا“ بالاقتصاد المحلي.

وأضاف: ”يجب أن نسير على الطريق نحو التوازن المالي وتحقيق الاستقرار للعملة“.

وأبرمت الأرجنتين اتفاقا بقيمة 44 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا العام، لتحل محل برنامج فاشل تم التوصل إليه في 2018. وينحي كثيرون باللوم على صندوق النقد الدولي في تشديد السياسات الاقتصادية.