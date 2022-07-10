في مقال رأي.. بايدن يوضح حاجة الولايات المتحدة للسعودية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في مقال رأي له، حاجة الولايات المتحدة للمملكة العربية السعودية، لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، مشيراً إلى سعيه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الرياض خلال زيارته المقبلة للمملكة.

وذكر الرئيس الأمريكي في مقاله، الذي نشرته صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، أنه سيسعى إلى ”تعزيز شراكة استراتيجية مع السعودية مبنية على مصالح ومسؤوليات متبادلة“، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه سيتمسك بما وصفها بـ ”القيم الأمريكية الأساسية“.

وكتب بايدن في مقاله: ”بصفتي رئيسًا، فإن وظيفتي هي الحفاظ على بلدنا قويًا وآمنًا. علينا مواجهة العدوان الروسي، ووضع أنفسنا في أفضل وضع ممكن للتغلب على الصين، والعمل من أجل استقرار أكبر في الشرق الأوسط“.

وقال بايدن: ”للقيام بهذه الأشياء ، علينا التعامل مباشرة مع البلدان التي يمكن أن تؤثر على تلك النتائج، والمملكة العربية السعودية واحدة من هذه الدول“.

وأضاف: ”عندما سألتقي القادة السعوديّين الجمعة، سيكون هدفي تعزيز شراكة استراتيجيّة… تستند إلى مصالح ومسؤوليّات متبادلة، مع التمسّك أيضًا بالقيَم الأمريكية الأساسية“، مكملاً: ”منذ البداية، كان هدفي هو إعادة توجيه العلاقات – ولكن ليس قطعها – مع دولة كانت شريكًا استراتيجيًا لمدة 80 عامًا“.

وأردف: ”في جدة، سوف يجتمع القادة من جميع أنحاء المنطقة، للإشارة إلى إمكانية وجود شرق أوسط أكثر استقرارًا وتكاملاً، حيث تلعب الولايات المتحدة دورًا قياديًا حيويًا“.

يشار إلى أن البيت الأبيض كان قد أعلن أن الرئيس بايدن سيعقد اجتماعا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال جولته المرتقبة للشرق الأوسط.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الأمريكي مع زعماء مجلس التعاون الخليجي أثناء جولته في الشرق الأوسط ستشمل محادثات ثنائية مع العاهل السعودي وفريقه القيادي، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويحتاج بايدن إلى مساعدة السعودية الغنية بالنفط في وقت ترتفع فيه أسعار البنزين في الداخل وبينما يشجع الجهود لإنهاء الحرب في اليمن بعد أن تم تمديد وقف إطلاق النار هناك، في الآونة الأخيرة.