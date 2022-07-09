اختراق موقع وزارة الدفاع في حكومة طالبان

أعلنت جماعة أفغانية متخصصة بالحرب السيبرانية، اليوم السبت، عن اختراق موقع وزارة الدفاع في حكومة حركة طالبان التي فرضت سيطرتها على البلاد منذ منتصف آب/أغسطس العام الماضي.

وقالت وسائل إعلام أفغانية من بينها وكالة أنباء ”هرات نيوز“ المستقلة في قناتها عبر ”تلغرام“، إن جماعة تطلق على نفسها ”الجيش السيبراني لجمهورية أفغانستان الإسلامية“، أعلنت اليوم مسؤوليتها عن اختراق موقع وزارة الدفاع التابعة لحركة طالبان.

وأضافت هذه الجماعة في بيان: ”هذا الهجوم الإلكتروني وقع في الساعة 4:30 من صباح يوم السبت واستهدف موقع وزارة الدفاع في حكومة طالبان“.

وحتى الآن لم يتم تصفح موقع وزارة دفاع طالبان على شبكة الإنترنت العالمية، فيما لم تعلق الحركة أو وزارة الدفاع التابعة لها عن طبيعة هذا الاختراق وحجم الأضرار.

ويتولى قيادة وزارة الدفاع وكالة في حكومة طالبان الملا يعقوب مجاهد في الحكومة التي تشكلت مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، والتي قالت عنها طالبان إنها ”مؤقتة“.

وكانت وزارة الدفاع التابعة لحكومة طالبان أعلنت منتصف يونيو/حزيران الماضي، أن عدد قوات الجيش التابعة لهذه المجموعة بلغ 130 ألف عنصر.

وتتكون القوات المسلحة الأفغانية من الجيش الوطني والقوات الجوية الأفغانية، وبسبب كون أفغانستان دولة حبيسة لا تطل على أي بحار لا تمتلك القوات المسلحة في البلاد قوة بحرية.

ويتولى رئيس أفغانستان القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال وزارة الدفاع، ويقع مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة كابول.

وقبل انهيار حكومة الرئيس السابق أشرف غني وهروبه من كابول، كانت التقارير تشير إلى أن عدد القوات المسلحة الأفغانية أكثر من 250 ألف جندي.

وتم إنشاء القوات المسلحة الأفغانية في البداية في عام 1997 بعد أن استولت طالبان على أفغانستان بعد نهاية الحرب الأهلية الأفغانية، تم حل قوات الدفاع في عام 2001 بعد الإطاحة بحركة طالبان من السلطة في أعقاب الغزو الأمريكي لأفغانستان، وفي عام 2021 استعادت طالبان أفغانستان بعد هجوم ناجح ونشرت مرة أخرى قوة الدفاع الإسلامية الأفغانية أو ما تعرف بـ“قوات الإمارة الإسلامية“.