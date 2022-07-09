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أخبار

الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة
تاريخ النشر: 09 يوليو 2022 15:10 GMT
تاريخ التحديث: 09 يوليو 2022 16:05 GMT

الطاقة الذرية: إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في فوردو بأجهزة حديثة

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم السبت إن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة فوردو

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المصدر: رويترز

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير اليوم السبت إن إيران زادت من مستوى تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة متطورة، في منشأة فوردو الموجودة تحت الأرض، والتي يمكنها التبديل بسهولة أكبر بين مستويات التخصيب.

وأضاف التقرير السري، الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، والموجه للدول الأعضاء أن الوكالة تحققت من أن أيران بدأت في تغذية مجموعة تتألف من 166 من أجهزة الطرد المركزي من طراز آي.آر-6 بغاز سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى خمسة بالمئة.

وذكر التقرير أن إيران كانت أبلغت الوكالة بأنها تعتزم استخدام الأجهزة حتى تصل بمستوى التخصيب إلى نسبة نقاء 20 بالمئة، وهي أقل من 60 بالمئة التي تنتجها في مرافق أخرى ومن نحو 90 بالمئة اللازمة لإنتاج أسلحة.

 

 

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