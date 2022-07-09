الصين: توصلنا لتوافق لتحسين العلاقات مع أمريكا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قالت الصين، اليوم السبت، إنها توصلت إلى توافق لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة خلال اجتماع مجموعة العشرين.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن محادثات نادرة أجراها مع نظيره الصيني وانغ يي في إندونيسيا كانت ”بناءة“، لكنه عبَّر عن مخاوف إزاء قضايا من بينها تايوان، بحسب ما نقلت ”فرانس برس“.

وأكد عقب محادثات مع وزير الخارجية الصيني استمرت خمس ساعات أنه ”رغم تعقيدات علاقاتنا، يمكنني القول بدرجة من الثقة إن وفودنا تجد محادثات اليوم مفيدة وصريحة وبناءة“.

وأضاف أنه عبَّر لنظيره الصيني عن مخاوف إزاء قضايا من بينها تايوان وهونغ كونغ وحقوق الإنسان وأوكرانيا.

وأوضح أنه ”عبَّر عن مخاوف الولايات المتحدة العميقة إزاء تصاعد اللهجة المستفزة لبكين وأنشطتها تجاه تايوان، والأهمية الكبيرة للحفاظ على السلام والاستقرار على جانبي مضيق تايوان“.

كما دعا الصين للنأي بنفسها عن روسيا، غداة محادثات لمجموعة العشرين في بالي انتقدت فيها الدول الغربية وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباشرة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكد بلينكن أنه قال لوانغ إنها ”اللحظة التي نحتاج فيها جميعا إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا“.

وأضاف أنه لا يرى أي ”إشارة“ إلى تعاون من جانب روسيا بعد أن واجهت سيلا من الانتقادات في محادثات مجموعة العشرين قبل يوم.