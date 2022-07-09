تقرير: توقف أمريكا عن "تأجيج" الصراع في أوكرانيا سيخدم مصالحها

خلص تقرير لمجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية إلى أن توقف الولايات المتحدة عن تأجيج الصراع في أوكرانيا وإيجاد تسوية سلمية، سيخدم مصالحها.

ولفتت المجلة، في تقريرها الذي نشرته الجمعة، إلى أن الجيش الروسي أظهر بشكل مقنع أنه لا يشكل أي تهديد لحلف ”الناتو“، في حين وصف أن فكرة مهاجمته الولايات المتحدة تعتبر ”فكرة سخيفة“، وفقا لتعبيرها.

ونبهت المجلة أنه منذ نهاية الحرب الباردة، لم يكن لدى موسكو هذه النية مطلقًا، وأنها الآن من خلال فشلها العسكري في أوكرانيا، أثبتت أنها لا تملك القدرة.

واعتبرت المجلة أنه إذا اتبعت المؤسسة الأمنية الأمريكية الدروس الموضوعية لحرب أوكرانيا، فيمكنها أن تقلل بشكل جذري من التزامها العسكري تجاه ”الناتو“ وتترك مهمة الدفاع عن أوروبا للأوروبيين.

تسوية محدودة

وقالت المجلة ”كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محقة تمامًا في مساعدة أوكرانيا على صد الغزو الروسي، وفرض عقوبات اقتصادية شديدة القسوة على روسيا؛ ولكن بما أن الأهداف القصوى لروسيا قد هُزمت بالفعل، يمكن لواشنطن الآن أن تهدف إلى تسوية إقليمية محدودة تنهي الحرب وتسمح بإعادة الإعمار في أوكرانيا“.

وأضافت ”هناك عدة أسباب وجيهة لواشنطن لدعم تسوية سلمية في أوكرانيا، على حساب أوكرانيا التي يمكن أن تتنازل عن المناطق التي سيطرت عليها روسيا منذ عام 2014 ولم تكن جزءًا من أوكرانيا التاريخية“.

وأشارت المجلة أن السبب الأول هو الضرر الذي تلحقه الحرب والعقوبات ضد روسيا بالاقتصاد العالمي والاستقرار الدولي، وأن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يهدد بالتمرد وانهيار الدولة، وحتى بثورة إسلامية لدى دول حليفة للولايات المتحدة.

وحذرت المجلة من أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يهدد بتقويض محاولات إدارة بايدن لإبعاد أمريكا عن الوقود الأحفوري والحد من مساهمتها في تغير المناخ.

خطر الحرب النووية

وتابعت ”ثمة خطر حرب نووية.. إن أي تهديد، مهما كان محدوداً، يمكن أن يدمر أمريكا والحضارة البشرية، ويجب أن تؤخذ تلك الاحتمالات على محمل الجد.. تبين أن القوات الروسية التقليدية هي نمور من ورق، لكن روسيا تظل قوة نووية عظمى“.

ورأت المجلة أن إستراتيجية تحويل الصراع في أوكرانيا إلى حرب للإطاحة بالحكومة الروسية وشل الدولة الروسية تنطوي على خطر واضح يتمثل في إثارة التصعيد الروسي وسوء التقدير وسياسة حافة الهاوية والمواجهة الكارثية.

ونبهت من أن تحويل روسيا إلى العدو الأكبر يهدد بتحويل إستراتيجية الولايات المتحدة في آسيا الوسطى وسوريا وغرب أفريقيا بعيدًا عن الصراع ضد تنظيم داعش، وإلغاء الوجود والنفوذ الروسي معربة عن رأيها في أن فقط ”داعش“ يمكن أن يستفيد من مثل هذا التحول.

وختمت المجلة بالقول ”أخيرًا، هناك الصين، وهي منافس نظير للولايات المتحدة تختلف تماما عن روسيا.

وقالت إنه من الواضح أن التركيز على روسيا سيلهي انتباه الولايات المتحدة عن الصين.

ولعل الأمر الذي لا يقل أهمية عن ذلك هو أن عودة أمريكا إلى عقلية معادية لروسيا على غرار الحرب الباردة ستصرف انتباه الولايات المتحدة عن تلك الإصلاحات الداخلية الضرورية، إذا أرادت أمريكا التنافس بنجاح مع الصين من حيث الأداء الاقتصادي والتضامن الوطني وكفاءة الدولة.