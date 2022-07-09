لتعاطفهما مع ضحايا "متروبول".. إيران تعتقل مخرجين سينمائيين

اعتقلت السلطات الأمنية في إيران، اثنين من كبار المخرجين السينمائيين في البلاد وهما محمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد، بتهمة التعاطف مع ضحايا حادثة سقوط مبنى ”متروبول“ في مدينة آبادان العربية جنوب إيران.

وانهار مبنى تجاري مكون من 10 طوابق في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان، جنوب إيران، في الـ23 من أيار/مايو الماضي، وأسفر الحادث التي الذي استمر لعدة أيام عن مقتل 41 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بجروح.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الجمعة، إن ”الجهات الأمنية اعتقلت محمد رسول آف، ومصطفى آل أحمد، المخرجين السينمائيين بسبب توقيعهما على بيان احتجاج حمل عنوان ”ضع سلاحك“.

وكان البيان موجها للقوات الأمنية لمطالبتهم بعدم قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة خوزستان التي اندلعت بمظاهرات ضد النظام والحكومة على خلفية انهيار المبنى.

وأضافت الوكالة أن ”الجهات الرسمية اتهمت هذين المخرجين بـ“الارتباط بالثورة المضادة“ و“التحريض وزعزعة الأمن النفسي للمجتمع“، خلال انهيار المبنى التجاري في مدينة آبادان.

وفي الـ29 من أيار/مايو الماضي، طالب أكثر من مائة مخرج سينمائي إيراني، من خلال نشر بيان، القوات الأمنية بعدم ”التحول إلى أداة لاضطهاد الشعب“، وطالبوا قوات الأمن بإلقاء أسلحتهم و ”العودة إلى أحضان الشعب“.

وجاء في جزء من هذا البيان ”إن الجيش الهائل من الشعب المضطهد من جميع أنحاء إيران قد أطلق صرخة الرفقة والتعاطف مع شعب عبدان المعذب“.

وفي مطلع يونيو/حزيران الماضي، كشف المخرج السينمائي البارز محمد رسول آف، عن ضغوط مكثفة تمارسها المؤسسات الأمنية على المخرجين السينمائيين الذين وقعوا هذا البيان من خلال نشر نص على موقع التواصل ”إنستغرام“.

وبحسب المخرج المنتقد للحكومة، فإن العديد من الاتصالات وجهت من قبل مؤسسات مختلفة إلى المخرجين السينمائيين الذين وقعوا هذا البيان وطُلب منهم سحب توقيعاتهم أو التحدث إلى وكالات الأنباء لـ“تشويه“ هذا البيان.

وسابقاً، حُكم على محمد رسول آف بالسجن لمدة عام ومُنع من مغادرة البلاد بتهمة ”الدعاية ضد الجيش“.

وشهدت مدينة ”آبادان“ وباقي مدن محافظات خوزستان احتجاجات استمرت لعدة أيام رفعت شعارات مناهضة للنظام والمرشد علي خامنئي، بسبب تأخر السلطات المختصة في إنقاذ الأشخاص العالقين تحت انقاذ مبنى ”متروبول“.

وبعد أيام توسعت الاحتجاجات لتشمل بضع مدن منها أصفهان وشيراز وطهران ومشهد وغيرها من المدن تضامناً ودعماً لسكان مدينة ”آبادان“ المحتجين، فيما قمعت تلك الاحتجاجات بعنف من قبل قوات الأمن وإنفاذ القانون.