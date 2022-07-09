استئناف حملة الانتخابات باليابان بعد يوم من اغتيال شينزو آبي

تُستأنف، في اليابان اليوم السبت، الحملة الانتخابية في اليوم الأخير من الدعاية قبل انتخابات مجلس الشيوخ، في الوقت الذي ما زالت فيه البلاد تترنح جراء قيام مسلح بقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص في جريمة غير مسبوقة من أعمال العنف السياسي.

ولقي آبي، أطول رؤساء وزراء اليابان بقاءً في السلطة، حتفه بعد أن أطلق رجل عاطل عن العمل يبلغ من العمر 41 عاما الرصاص عليه في أثناء إلقاء كلمة في حملته الانتخابية في مدينة نارا صباح الجمعة في جريمة أدانتها المؤسسة السياسية بوصفها هجوما على الديمقراطية نفسها، بحسب ”رويترز“.

وتعهد الساسة بمواصلة حملتهم الانتخابية قبل انتخابات يوم الأحد والتي من المتوقع أن تسفر عن فوز الائتلاف الحاكم في اليابان في الوقت الذي سارعت فيه الشرطة لتحديد الدوافع وراء قتل آبي.

وقال جيمس برادي نائب رئيس شركة تينيو الاستشارية في مذكرة ”يمكن أن تعزز الآن موجة من أصوات التعاطف هامش النصر“.

وكان من المتوقع حصول الحزب الديمقراطي الحر، حيث كان آبي يحتفظ بنفوذ كبير، على مقاعد في الانتخابات قبل الاغتيال.

وأثارت وفاة آبي تساؤلات حول الإجراءات الأمنية للشخصيات العامة في اليابان، حيث عادة ما يتحدث الساسة بشكل مباشرة للناخبين خارج محطات القطارات والسوبر ماركت خلال موسم الحملات الانتخابية.

من جهتها، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن أحزابا كثيرة ستمنع الشخصيات البارزة من إلقاء كلمات اليوم السبت ولكن حملة الانتخابات ستمضي قدمًا لإظهار التصميم على عدم الاستسلام للعنف.