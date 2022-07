مجزرة دبابات روسية.. أوكرانيا تنشر مقطعا جويا للمعركة العنيفة

نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية على صفحتها في تويتر الجمعة، مقطع فيديو لمجزرة دبابات روسية تم تصويره من الجو.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، ”في هذه المعركة دمرت القوات المحمولة جواً الأوكرانية تسع دبابات روسية“.

وأضافت أن العدد الإجمالي للدبابات الروسية المدمرة سيصل إلى 2000 دبابة، على حد قولها.

وأوضحت أن اللقطات تم تصويرها من قبل قيادة قوات الهجوم الجوي الأوكرانية.

ولم توضح الوزارة في منشورها وقت ومكان وقوع المعركة، إلا أن اللقطات تظهر بوضوح، دقة إصابة الطائرات الأوكرانية المسيرة لأهدافها، وهي بالأغلب طائرات من طراز بيرقدار التركية.

In this battle Ukrainian airborne forces destroyed nine russian tanks.

Total number of the enemy’s tanks destroyed will soon reach 2,000.

Footage by the Command of the Ukrainian Air Assault Forces. pic.twitter.com/PFVHJwoMcr

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 8, 2022