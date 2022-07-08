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فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 18:02 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 18:40 GMT

فيتو روسي ضد تمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، يوم الجمعة، ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص

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المصدر: رويترز

استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو)، يوم الجمعة، ضد محاولة لتمديد موافقة مجلس الأمن الدولي لمدة 12 شهرا على تسليم مساعدات من الأمم المتحدة لحوالي أربعة ملايين شخص في شمال غرب سوريا، الذي تسيطر عليه المعارضة من تركيا.

وحظي القرار، الذي أعدته أيرلندا والنرويج، بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت. ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

ومن المقرر الآن أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا على اقتراح من روسيا، حليفة سوريا، للموافقة على عملية الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر. وقال دبلوماسيون إنه من المتوقع عدم تمرير القرار.

 

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