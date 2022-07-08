وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك يترشح لخلافة جونسون

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، اليوم الجمعة، ترشحه لخلافة بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين وتاليًا على رأس الحكومة.

وكتب سوناك عبر تويتر: ”أترشح لأكون الرئيس المقبل لحزب المحافظين، ورئيسكم للوزراء، فلنُعد إرساء الثقة، ولنُعد بناء الاقتصاد، ونوحّد البلاد“.

ويعتبر سوناك (42 عامًا) أحد المرشحين الأوفر حظًا في هذا السباق، وكان أعلن، الثلاثاء، استقالته مع نظيره وزير الصحة السابق ساجد جويد بعد فضيحة جديدة طاولت حكومة جونسون.

ولوّح حزب العمال البريطاني، أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في المملكة المتحدة، الجمعة، بطرح الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراجه من السلطة فورًا، بعدما أُجبر على التنحي على إثر استقالات جماعية في حكومته.