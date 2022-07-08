مباحثات إيطالية إماراتية حول الأزمة الليبية على هامش قمة العشرين في إندونيسيا

أجرى وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مباحثات مع وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو حول العملية السياسية في الجارية في ليبيا، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في إندونيسيا، وفق ما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للانباء.

وأفادت وزارة الخارجية الإيطالية بأن الجانبين تناولا كذلك عدداً من القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها التعاون الثنائي والتحديات الدولية الكبرى.

وفي 23 حزيران/ يونيو الماضي، أجرى مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لليبيا نيكولا أورلاندو محادثات في وزارة الخارجية الإماراتية في أبو ظبي، أكد فيها التزام إيطاليا بوحدة واستقرار ليبيا وعلى جهود المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز لدعم الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.