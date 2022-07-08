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اعترافات مطلق النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 14:04 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 14:50 GMT

اعترافات مطلق النار على رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي

أقر مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي باستهدافه، وقال إنه كان حاقدًا على منظمة اعتقد أن آبي يرتبط بها، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة. وقال

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المصدر: ا ف ب

أقر مطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي باستهدافه، وقال إنه كان حاقدًا على منظمة اعتقد أن آبي يرتبط بها، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الجمعة.

وقال ضابط كبير في الشرطة بمنطقة نارا للصحفيين: ”أقر المشتبه به بأنه كان حاقدًا على منظمة معينة، وبأنه ارتكب الجريمة لأنه كان يعتقد أن رئيس الوزراء السابق آبي على ارتباط بها“، بدون كشف مزيد من التفاصيل.

وكانت الشرطة أعلنت أن الرجل الذي يشتبه بأنه اغتال رئيس الوزراء الياباني السابق، يدعى تيتسويا ياماغامي، وهو عاطل عن العمل، ويبلغ 41 عامًا، وأنه أفاد بأنه استخدم بندقية يدوية الصنع.

وأوضح ضابط الشرطة: ”هذا ما أكده المشتبه به، وتوصلنا إلى أنها (البندقية) مصنوعة يدويًا على ما يظهر بوضوح، علمًا بأن تحليلاتنا مستمرة“.

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