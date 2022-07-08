"تيتسويا ياماغامي".. من هو قاتل شينزو آبي؟

تمكن شخص يُدعى ”تيتسويا ياماغامي“ من قتل رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، اليوم الجمعة، بعد إطلاق النار عليه في منطقة نارا الغربية.

وهذه أول عملية اغتيال لرئيس وزراء ياباني حالي أو سابق منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وذكرت وكالة ”كيودو“ للأنباء أن آبي أصيب في الجانب الأيمن من رقبته جراء إصابته بعيار ناري تبعه نزيف داخلي، قبل الإعلان عن وفاته في وقت لاحق.

وألقى الأمن الياباني القبض على المهاجم المشتبه به، ويُعتقد أنه يبلغ من العمر 41 عاما.

لقطة لمطلق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي وهو يمسك السلاح قبل سيطرة الأمن عليه#إرم_نيوز #Abe #安倍晋三 #ShinzoAbeShot pic.twitter.com/nwiBtqpAjy — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 8, 2022

كما عثرت القوات الأمنية على بندقية مصنوعة يدويا في مكان الحادث.

فيما أظهرت لقطات تلفزيونية رجالا يرتدون بدلات، من حراسة آبي الأمنية، وهم يمسكون بالمهاجم على الأرض.

وفي الوقت الذي لم تقدم الشرطة تفاصيل كثيرة عن المهاجم، إلا أن تقارير إعلامية يابانية ذكرت أن المشتبه به عضو سابق في قوة الدفاع الذاتي البحرية اليابانية، وأمضى فيها ثلاث سنوات أي حتى عام 2005، وفقا لموقع timesnownews.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية (إن.إتش.كيه) إن المشتبه به هو مَن صنع البندقية بنفسه.

والمثير أن مطلق النار لم يهرب من مكان الهجوم عند محاولة الأمن إلقاء القبض عليه.

ونقلت NHK عن الشرطة قولها إن المسلح اعترف بالجريمة، وقال إنه حاول قتل آبي لأنه ”غير راض“ عنه.

وأفادت كيودو في وقت لاحق نقلا عن الشرطة أن مطلق النار قال إنه ”ليست لديه ضغينة ضد معتقدات آبي السياسية“.