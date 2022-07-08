"الغارديان": جونسون أسوأ رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث

اعتبرت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، أن بوريس جونسون، ”أسوأ رئيس وزراء في تاريخ بريطانيا الحديث“، وذلك بعد تنحيه أمس الخميس عن منصبه، إثر موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح.

وقالت الصحيفة في مقال لهيئة التحرير نشرته عقب قرار جونسون، التخلي عن منصبه، إن ”النبأ السار هو أن أسوأ رئيس وزراء في التاريخ البريطاني الحديث في طريقه للرحيل. النبأ السيئ هو أنه لم يرحل بعد“.

وأضافت أن ”بوريس جونسون حارب حتى النهاية للبقاء في داونينغ ستريت حيث انهارت سمعته وحكومته من حوله“.

وأشارت ”الغارديان“ إلى أن ”جونسون ذهب على مضض ودون رحمة، غادر بخطاب مرير لم يتضمن أية ملاحظة ندم على سوء سلوكه كرئيس للوزراء، أو أي مقطع لفظي يدرك سبب اندفاع الحزب الذي كان قد احتضنه قبل ثلاث سنوات لتخليص نفسه منه الآن“.

ورأت أن ”قدرة جونسون على إلحاق الضرر بحزبه والبلد لم تنته بعد بانتظار تسمية رئيس“.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ”ادعى أنه يتفهم الشعب البريطاني لكن كما أظهرت الأسابيع العصيبة الماضية، لم يشارك أو يفهم أبدًا أخلاقهم“.

وتابعت: ”كان يتصرف كرئيس وليس كزعيم برلماني، كان يحكم عن طريق الحملات والخطابات وليس من خلال المداولات الجماعية والإنجازات، لقد أساء استخدام مكتبه بمكافأة أصدقائه وعقد صفقات مع المتبرعين“.

وأردفت: ”يغادر جونسون كالعادة، غير مبال بالكثير باستثناء نفسه. فيما عدا ذلك، من ناحية مهمة، لم يغادر جونسون“.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ”جونسون لا يزال رئيس الوزراء وأنه بشكل غير عادي، أعاد بناء حكومته صباح الخميس في نفس الوقت بالضبط الذي أعد فيه استقالته في النهاية“.

وقالت إنه ”ينوي البقاء لبضعة أسابيع ربما حتى مؤتمر المحافظين، في تشرين الأول/ أكتوبر“.

وذكرت ”الغارديان“ أنه ”في عهد رؤساء الوزراء السابقين كانت مثل هذه التحولات غير مثيرة للجدل نسبيًا، ليس هذا هو الحال مع جونسون، ولسبب بسيط وهو أنه يمكن الوثوق بهم لكن ليس به“.

واعتبرت أن ”حزب العمل محق في التهديد بالتصويت على الثقة إذا حاول البقاء، يجب على حزب المحافظين أن يتصرف بسرعة وبلا رحمة لطرد جونسون بشكل حاسم“.