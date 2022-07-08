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أول صور لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد محاولة اغتياله
تاريخ النشر: 08 يوليو 2022 6:31 GMT
تاريخ التحديث: 08 يوليو 2022 7:05 GMT

أول صور لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد محاولة اغتياله

نشرت وسائل إعلام يابانية، صورًا جديدة وواضحة تظهر رئيس الوزراء الياباني السابق "شينزو آبي" مصابًا وملقًى على الأرض بعد إطلاق النار عليه من مجهول. وتداول ناشطون

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المصدر: فريق التحرير

نشرت وسائل إعلام يابانية، صورًا جديدة وواضحة تظهر رئيس الوزراء الياباني السابق ”شينزو آبي“ مصابًا وملقًى على الأرض بعد إطلاق النار عليه من مجهول.

وتداول ناشطون على موقع ”تويتر“ مقاطع فيديو يظهر أحدها لحظة إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، نُقل إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضا خلال إدلائه بكلمة في مدينة ”نارا“ غربي اليابان.

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وأظهرت صور متداولة، شينزو آبي، وهو مُستلقٍ على الأرض، كما تظهر في صور أخرى لحظة اعتقال المشتبه به.

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وأضافت الهيئة أن ”صوتًا يشبه إطلاق عيار ناري، سُمع حينها“، مؤكدة أن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به.

وقال أحد مراسلي الهيئة، إن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

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ونقلت الهيئة عن الشرطة اليابانية، أن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق آبي، تم ببندقية من الخلف.

من جانبها، ذكرت وكالة ”كيودو“ للأنباء، أن رئيس الوزراء السابق ”فاقد للوعي، ويبدو أن قلبه توقف عن العمل.. وأنه في حالة خطيرة“.

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