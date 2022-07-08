رؤساء ومسؤولون يدينون إطلاق النار على رئيس وزراء اليابان السابق

دان رؤساء حكومات ومسؤولون استهداف رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي، بعد إطلاق النار عليه من أحد المجهولين، اليوم الجمعة.

وعلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على خبر إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني بقوله: ”إنني مستاء جدًا من هذه الجريمة التي أصابته“.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن الولايات المتحدة ”تشعر بقلق عميق“ بعد الهجوم بالرصاص على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وبحسب ”فرانس برس“، صرح بلينكن للصحافيين على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي: ”إنها لحظة حزينة جدًا“، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ”حزينة جدًا وقلقة جدًا“.

وأضاف بلينكن: ”لا نعرف حالته الصحية“، مشيرا إلى أن ”أفكارنا وصلواتنا معه ومع أسرته والشعب الياباني“.

وكان بلينكن يتحدث في بداية اجتماع مع وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي التي تترأس محادثات مجموعة العشرين.

وقد عبرت الوزيرة الإندونيسية عن ذلك بالقول: ”خالص دعواتنا من أجل الشفاء العاجل لرئيس الوزراء السابق“.

وتعرض رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي، الجمعة، لإطلاق نار خلال تجمع انتخابي في نارا (غرب اليابان)، كما أكدت الحكومة اليابانية، بينما ذكرت وسائل إعلام يابانية أنه لا يظهر أي مؤشرات حيوية بعد هذا الهجوم.