"فاقد للوعي".. إصابة رئيس وزراء اليابان السابق شينزو آبي بإطلاق نار

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، يوم الجمعة، بأن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، نُقل إلى المستشفى وهو ينزف بعدما سقط أرضا خلال إدلائه بكلمة في مدينة ”نارا“ غربي اليابان.

وأضافت الهيئة أن ”صوتا يشبه إطلاق عيار ناري، سُمع حينها“، مؤكدة أن السلطات اعتقلت رجلا مشتبها به.

وقال أحد مراسلي الهيئة، إن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

ونقلت الهيئة عن الشرطة اليابانية، أن إطلاق الرصاص على رئيس الوزراء السابق آبي، تم ببندقية من الخلف.

من جانبها، ذكرت وكالة ”كيودو“ للأنباء، أن رئيس الوزراء السابق ”فاقد للوعي، ويبدو أن قلبه توقف عن العمل“.

وكان شينزو آبي، استقال من منصبه رئيسا لوزراء اليابان، في آب/ أغسطس 2020، ”لدواع صحية“.

وقال آبي حينها: ”قررت أن أستقيل من رئاسة الوزراء لأنني أعتقد أنه ليس بوسعي الاستمرار في المنصب ما لم تكن لدي ثقة في قدرتي على أداء مهام الوظيفة التي أوكلها لي الشعب“.

وكانت تلك المرة الثانية التي يستقيل فيها آبي بسبب حالته الصحية، إذ استقال من المنصب في 2007 بعد أن أمضى عاما واحدا فيه.

ويعاني آبي مرض التهاب القولون التقرحي منذ سنوات، وعادة ما يتردد على المستشفى بسبب ذلك.