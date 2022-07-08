السباق يحتدم سريعا.. أبرز المرشحين لخلافة بوريس جونسون

احتدم السباق سريعا على قيادة حزب المحافظين البريطاني، بعد استقالة رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث أعلن العديد من أعضاء البرلمان عن رغبتهم في الترشح أو يفكرون بجدية في الأمر.

وتعود الأزمة الداخلية للمحافظين، إلى فضيحة حفلات ”داونينغ ستريت“، التي خرقت قواعد الإغلاق خلال فترة تفشي فيروس كورونا، والتي تعرف بفضيحة ”بارتي جيت“.

ومنذ ذلك الحين، زادت حدة الانقسامات داخل حزب المحافظين، وتزايدت الشائعات حول خلافة جونسون.

وكما هو الحال دائما عند سقوط زعيم سياسي، فتح إعلان استقالة بوريس جونسون، السباق على خلافته، ورصدت صحيفة ”إلدياريو“ الإسبانية في تقرير لها، العديد من الشخصيات التي يمكنها شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني.

توم توجندات

أعلن عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين توم توجندات، إنه بدأ مساعيه ليكون رئيس الوزراء البريطاني القادم، خلفا لبوريس جونسون.

وقال توجندات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان في مقال رأي بصحيفة تلغراف: ”لقد خدمت من قبل في الجيش والآن في البرلمان. الآن آمل أن ألبي النداء مجددا كرئيس للوزراء“.

وأضاف أنه يعكف على ”تشكيل ائتلاف من الزملاء لجلب طاقة وأفكار جديدة إلى الحكومة ورأب الصدع الذي خلفه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي هيمن على تاريخ بريطانيا الحديث“.

وكان توجندات دائم الانتقاد لجونسون، وقال إنه سيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبيا لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل.

بيني موردونت

اكتسب اسم وزيرة الدفاع السابقة بيني موردونت، زخما خلال الأيام الأخيرة، وأصبحت واحدة من المرشحين المفضلين بين صفوف المحافظين، على الرغم من أن العديد من استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب تضعها خلف وزير الدفاع الحالي بن والاس.

ووصفت بيني، بأنها ”غير مخلصة“ عندما أظهرت دعمها لجيريمي هانت وزير الخارجية والصحة السابق، والذي خاض انتخابات قيادة الحزب أمام جونسون عام 2019.

من جانبه، برع بن والاس (وزير الدفاع الحالي) في التعامل مع حالات مثل الإخلاء من أفغانستان والغزو الروسي لأوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمثل تغييرا صارخا عن جونسون في طريقته في ممارسة السياسة.

ريشي سوناك

وقبل بضعة أشهر، برز اسم ريشي سوناك، وزير الاقتصاد الذي قدم استقالته الأسبوع الجاري، باعتباره المرشح الرئيسي لخلافة جونسون في المنصب.

وأشار استطلاع أُجري في كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى أن نصف أعضاء حزب المحافظين تقريبا يعتبرون سوناك ”زعيما أفضل من رئيس الوزراء نفسه“، لكن إدخال سياسات مختلفة -مثل ارتفاع الضرائب- أدى إلى انخفاض شعبيته داخل صفوف المحافظين.

بالإضافة إلى ذلك، ذُكر اسم سوناك في فضيحة ”بارتي جيت“، إلا أن قراره السريع بمغادرة الحكومة يمكن أن يترجم إلى زيادة في شعبيته.

ليز تروس وجيرمي هانت

ومن الأسماء الأخرى التي يتردد صداها بقوة، وزيرة الخارجية ليز تروس، حليفة جونسون التي لم تتردد في دعمه، وهي قضية ينظر إليها الكثيرون على أنها محاولة لكسب دعم جونسون والشخصيات الموالية له.

كما يبرز اسم جيريمي هانت أيضا بين المرشحين المحتملين، ولطالما كان يُنظر إلى وزير الصحة والخارجية السابق على أنه بديل مناسب لرئيس الوزراء إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

ومع ذلك، فإن هانت قد يفقد أنصاره نظرا لتحفظاته على اتخاذ خطوة إلى الأمام بعد استقالة ساجد جاويد، وزير الصحة الذي استقال في نفس الوقت الذي استقال فيه سوناك.

ساجد جاويد

ويمكن أن يكون ساجد جاويد نفسه أيضا على قائمة المرشحين المحتملين بالنظر إلى أنه شغل وزارات مهمة في الحكومة البريطانية.

وأيد السياسي البريطاني، المنحدر من أسرة باكستانية مهاجرة، في 2016، ترشح وزير العمل والمعاشات السابق ستيفن كراب، لتولي رئاسة حزب المحافظين بدلا من رئيس الوزراء حينها ديفيد كاميرون.

وفي عام 2020، استقال جاويد من منصب وزير المالية بعد أن أصر مجلس الوزراء على اختيار فريقه من المستشارين.

نديم الزهاوي

كما برز وزير التعليم نديم الزهاوي، كواحد من المرشحين نظرا لسجله الحافل داخل الحكومة.

وفاجأ الزهاوي زملاءه المحافظين عندما كان مسؤولا عن إدارة اللقاحات في إطار الوباء وتمكن من تخفيف الجدل في المسائل التعليمية الموروثة من سلفه جافين ويليامسون.

كذلك، أعلن ستيف بيكر، المنتمي إلى الجناح اليمينيّ لحزب المحافظين، أنه ”يفكر جديا“ في الترشح.