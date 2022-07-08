إيران تنفي ضبط بريطانيا أسلحة مرسلة إلى اليمن

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الجمعة، قيام بريطانيا بضبط شحنة أسلحة إيرانية مهربة، كانت في طريقها إلى اليمن.

وقال كنعاني في تصريحات نشرها موقع وزارة الخارجية الإيرانية، إن ”المزاعم البريطانية بشأن ضبط شحنة أسلحة إيرانية متجهة إلى اليمن، لا أساس لها من الصحة“.

وأضاف أن ”هذا البلد (بريطانيا) ليس له السلطة الأخلاقية لتقديم مثل هذه الادعاءات وتوجيه الاتهامات ضد إيران“.

وأعلنت البحرية البريطانية، أمس الخميس، ضبط كميات أسلحة مهربة عبر زوارق سريعة في المياه الدولية جنوبي إيران.

وقالت البحرية الملكية البريطانية، في بيان، إن ”إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران في وقت سابق من العام الجاري“.

وأضاف البيان أن ”طائرة هليكوبتر كانت على متن الفرقاطة مونتروز رصدت زوارق سريعة تبتعد عن الساحل الإيراني في 28 يناير، و25 فبراير الماضيين، وتمت مصادرة عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة“.

وتابع أن ”الطرود المضبوطة أرسلت إلى بريطانيا للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة لصواريخ كروز من طراز 351 تصنعها إيران ومجموعة تضم 358 صاروخ أرض جو“.

ولم يذكر البيان المكان الذي كانت الصواريخ متجهة إليه، لكنه قال إن صاروخ كروز من طراز 351، الذي يبلغ مداه ألف كيلومتر، كثيرا ما تستخدمه ميليشيات الحوثي في اليمن لاستهداف المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات.

وأشارت البحرية الملكية إلى أن ”المدمرة الأمريكية جريدلي، دعمت عملية المصادرة في فبراير الماضي“، مضيفة أن عمليتي المصادرة وقعتا بينما كانت الفرقاطة ”مونتروز“ تقوم بعمليات أمنية بحرية روتينية.

من جانبه، قال جيمس هيبي نائب وزير الدفاع البريطاني، إن بلاده ”ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي بمنع الشحن غير المشروع للأسلحة التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط“.

وأضاف هيبي: ”ستواصل بريطانيا الحفاظ على السلام المستقر في اليمن، ومن خلال الحفاظ على سلامة حركة المرور في المياه الدولية، ستحاول تهيئة الظروف للسفن التجارية لمواصلة حركتها بأمان ودون مواجهة أي خطر“.