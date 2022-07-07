بعد استقالة جونسون.. بايدن: سنواصل التعاون الوثيق مع بريطانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس، أن بلاده ستواصل ”تعاونها الوثيق“ مع المملكة المتحدة، خصوصا في شأن أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان نشر بعد استقالة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ولكن من دون أن يتضمن إشارة مباشرة إلى هذا الأمر.

وقال بايدن إن ”المملكة المتحدة والولايات المتحدة هما الصديقان والحليفان الأقرب، والعلاقة الخاصة بين شعبينا تبقى متينة ودائمة“.

وأضاف: ”أتطلع إلى مواصلة تعاوننا الوثيق مع حكومة المملكة المتحدة، وكذلك مع حلفائنا وشركائنا في العالم أجمع، حول سلسلة من الأولويات“.

وتابع بايدن أن ”هذا يشمل الحفاظ على مقاربة قوية وموحدة دعما للشعب الأوكراني في وقت يدافع عن نفسه ضد الحرب الوحشية لـ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ديموقراطيته، وتحميل روسيا مسؤولية أفعالها“.

ولا يشير البيان إلى بوريس جونسون الذي أعلن، يوم الخميس، استقالته بعد سلسلة من الإخفاقات في حكومته وفضائح عدة.