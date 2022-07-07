بعد استقالته من رئاسة الحكومة.. جونسون يعتزم الاستمرار في عضوية البرلمان

قال أحد مساعدي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المقربين اليوم الخميس، إن جونسون يعتزم الاستمرار في عضوية البرلمان عندما يتنحى عن منصب رئيس الوزراء.

وأعلن جونسون في وقت سابق من اليوم الخميس استقالته من منصب رئيس الوزراء، لكنه سيبقى في المنصب حتى اختيار خليفة له.

وقال جيمس دودريدج، السكرتير الخاص لجونسون لدى البرلمان على تويتر: ”من الجيد أن نسمع أن رئيس (الحكومة) سيواصل عمله كعضو بالبرلمان“.

وكانت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، قد نقلت اليوم الخميس عن نواب مطلعين على خطط حزب المحافظين البريطاني قولهم إن الحزب يعتزم اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول أوائل شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء يوم الخميس، أفادت صحيفة ”ذا ميرور“ بأن جونسون، الذي قال يوم الخميس إنه سيستقيل، من المقرر أن يقيم حفل زفاف كبيرا في مقر إقامته الرسمي بتشيكرز للاحتفال بزفافه من زوجته كاري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، الذي يقوده جونسون، قولها إن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء هو إقامة الحفل ”الفخم“، وسيستمر جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراء جديد.

وتزوج جونسون من كاري، البالغة من العمر 34 عاما في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام في 30 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن يكون ”حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا.