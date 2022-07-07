بريطانيا.. اختيار رئيس الوزراء الجديد أوائل سبتمبر

نقلت صحيفة ”فاينانشال تايمز“، اليوم الخميس عن نواب مطلعين على خطط حزب المحافظين البريطاني قولهم إن الحزب يعتزم اختيار رئيس الوزراء الجديد بحلول أوائل سبتمبر/ أيلول المُقبل، ولم تذكر الصحيفة تفاصيل.

وفي وقت سابق من مساء اليوم الخميس، أفادت صحيفة ”ذا ميرور“ بأن بوريس جونسون، الذي قال يوم الخميس إنه سيستقيل، من المقرر أن يقيم حفل زفاف كبيرا في مقر إقامته الرسمي بتشيكرز للاحتفال بزفافه من زوجته كاري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، الذي يقوده جونسون، قولها إن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء هو إقامة الحفل ”الفخم“، وسيستمر جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراء جديد.

وتزوج جونسون من كاري، البالغة من العمر 34 عاما في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام في 30 يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن يكون ”حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا.