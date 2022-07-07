منظمة حقوقية: طالبان أعدمت أكثر من 100 شخص بتهمة الانتماء لداعش

أعلنت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ الحقوقية، اليوم الخميس، أن حركة طالبان أعدمت أكثر من 100 أفغاني بتهمة دعم أو الانتماء لتنظيم داعش الذي ينشط في البلاد ويهاجم الحركة.

وذكرت المنظمة في تقريرها الذي نشرته صحيفة ”إندبندنت“ بالنسخة الفارسية، ”أنه منذ أغسطس / آب 2021، قامت طالبان بإعدام أو قتل أكثر من 100 شخص بوحشية بتهمة دعم أو الانتماء إلى داعش“.

وأشارت المنظمة إلى اكتشاف 54 جثة مذبوحة في قناة دروتنه المائية شرق أفغانستان، مضيفة أن ”معظم هؤلاء الأشخاص، بحسب أقاربهم، اعتقلتهم حركة طالبان“.

وبناء على مقابلات مع 63 شخصا من ولايتي كونار وننكرهار شرق أفغانستان، أكدت ”هيومن رايتس ووتش“ اكتشاف أكثر من 100 جثة في قناة دروتنه والمناطق المحيطة بها.

وبحسب تقرير المنظمة نقلاً عن عاملين في مركز صحي شرق أفغانستان: ”تم تسليم حوالي 118 جثة إلى مستشفى محلي في شرق أفغانستان في الفترة من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021“.

وأكد الأشخاص الذين تمت مقابلتهم أنهم اكتشفوا عشرات الجثث في القناة الداخلية أو حولها، معظمها مقطوعة الرأس أو تم إعدامها بالحبال، وفي بعض الحالات تم قطع أعضائها.

وتابعت ”أن حركة طالبان في المحافظات الشرقية لأفغانستان، بما في ذلك ولايتا كونار وننكرهار، التي تعتبر مركز تنظيم داعش في أفغانستان، نفذت عمليات ليلية ضد عدة مواقع لداعش“، مضيفة أن ”الضحايا اتهموا بالتعاون مع داعش، واعتقلوا واختفوا بشكل غير قانوني ودون الخضوع لإجراءات قانونية“.

وفرضت طالبان سيطرتها على أفغانستان بعد دخولها العاصمة كابول منتصف آب/أغسطس الماضي بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية والأجنبية.

طالبان تعلق

وفي سياق متصل، رفض المتحدث باسم حكومة طالبان، ذبيح الله مجاهد، تقرير منظمة ”هيومن رايتس ووتش“، معتبراً ”أن اكتشاف جثث في ننكرهار ومحافظات أخرى غير صحيح“.

وكتب مجاهد عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، ”أن الشائعات التي انتشرت حول اكتشاف مائة جثة في ننكرهار ومحافظات أخرى غير صحيحة وأنه لم يتم العثور على جثة في أي مكان“.

وأضاف أن مسؤولي طالبان المحليين أجروا تحقيقًا في هذه القضية ولم يتم العثور على جثة واحدة في أي مكان، مشيراً إلى أن ”الدعاية التي تنشر من عناوين بعض المؤسسات الدولية في هذا الشأن مؤسفة“.