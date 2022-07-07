صحيفة: جونسون يعتزم إقامة حفل زفاف "فخم" في مقر إقامته

أفادت صحيفة ”ذا ميرور“ أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قال اليوم الخميس إنه سيستقيل، من المقرر أن يقيم حفل زفاف كبيرا في مقر إقامته الرسمي بتشيكرز للاحتفال بزفافه من زوجته كاري في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى في حزب المحافظين، الذي يقوده جونسون، قولها إن أحد أسباب بقاء رئيس الوزراء هو إقامة الحفل ”الفخم“، وسيستمر جونسون في منصبه حتى اختيار رئيس وزراء جديد.

وتزوج جونسون من كاري، البالغة من العمر 34 عاما في حفل سري محدود أقيم العام الماضي في كاتدرائية ويستمنستر بوسط لندن في خضم جائحة كورونا.

وقالت الصحيفة إن حفل الزفاف من المقرر أن يقام في الـ30 من شهر يوليو/تموز الجاري، ومن المتوقع أن يكون ”حدثا أكبر بكثير وأكثر بريقا“.

وفي وقت سابق من اليوم الخمس، أعلن جونسون، استقالته من منصبه مستجيبًا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة: ”يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن“.

وكانت وسائل إعلام، منها هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ ذكرت، اليوم، أن جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين.

ورفض جونسون، يوم أمس الأربعاء، التخلي عن منصبه رغم دعوة وفد وزاري له للتنحي بعد موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح.