البحرية البريطانية تعلن ضبط صواريخ إيرانية مهربة

قالت البحرية الملكية البريطانية، اليوم الخميس، إن إحدى سفنها الحربية صادرت أسلحة إيرانية، بما في ذلك صواريخ أرض جو ومحركات لصواريخ كروز، من مهربين في المياه الدولية جنوب إيران في وقت سابق من العام الجاري.

وأفادت البحرية الملكية، في بيان، بأن طائرة هليكوبتر كانت على متن الفرقاطة مونتروز رصدت زوارق سريعة تبتعد عن الساحل الإيراني في 28 يناير/ كانون الثاني و25 فبراير/ شباط الماضيين، وتمت مصادرة عشرات الطرود التي تحتوي على أسلحة متطورة.

وأضاف البيان أن ”الطرود المضبوطة أرسلت إلى بريطانيا للتحليل الفني الذي كشف أن الشحنة تحتوي على محركات صاروخية متعددة لصواريخ كروز من طراز 351 تصنعها إيران ومجموعة تضم 358 صاروخ أرض جو“.

ولم يذكر البيان المكان الذي كانت الصواريخ متجهة إليه، لكنه قال إن صاروخ كروز من طراز 351، الذي يبلغ مداه ألف كيلومتر، كثيرا ما تستخدمه ميليشيات الحوثي في اليمن لاستهداف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات.

وقالت البحرية الملكية إن المدمرة الأمريكية جريدلي دعمت عملية المصادرة في فبراير/ شباط الماضي، وأضافت أن عمليتي المصادرة وقعتا بينما كانت الفرقاطة مونتروز تقوم بعمليات أمنية بحرية روتينية.