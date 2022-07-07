زيلينسكي يعلق على استقالة بوريس جونسون

اتصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيًا برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، ليبلغه بمدى ”حزنه“ على استقالته من قيادة حزب المحافظين البريطاني، كما أعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان نقلته وكالة ”فرانس برس“.

وقال زيلينسكي، ”تلقينا جميعًا هذا النبأ بحزن. لست وحدي بل كل المجتمع الأوكراني يتعاطف كثيرًا معكم“، قبل أن يشدد على امتنان الأوكرانيين لدعم رئيس الوزراء البريطاني خلال الغزو الروسي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، استقال اليوم الخميس من منصبه كرئيس تنفيذي لحزب المحافظين، ممهدًا بذلك الطريق لاختيار خلف له لرئاسة الوزراء في البلاد، التي تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة.

وأعلن جونسون، اليوم، استقالته من منصبه مستجيبًا لدعوات من أفراد الحكومة وأعضاء مجلس العموم من حزب المحافظين.

وقال جونسون أمام مقر الحكومة: ”يتعين أن تبدأ عملية اختيار زعيم جديد الآن“.

وكانت وسائل إعلام، منها هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“ ذكرت، اليوم الخميس، أن جونسون سيستقيل من زعامة حزب المحافظين.

ورفض جونسون، يوم أمس الأربعاء، التخلي عن منصبه رغم دعوة وفد وزاري له للتنحي بعد موجة استقالات من حكومته على وقع سلسلة فضائح.