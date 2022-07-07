أوكرانيا: صاروخ روسي يصيب ناقلة محملة بالديزل في البحر الأسود

أصاب صاروخ روسي ناقلة محملة بالديزل كانت تنجرف في البحر الأسود منذ أكثر من 4 أشهر، وفق ما نقلته وكالة ”إنترفاكس“ الأوكرانية للأنباء، اليوم الخميس، عن الجيش الأوكراني.

وتعرضت الناقلة ”ميلينيال سبيريت“ التي ترفع علم مولدوفا إلى القصف مرتين منذ غزو روسيا لأوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي.

وأصيبت الناقلة لأول مرة بصاروخ أُطلق من سفينة حربية بعد أيام من الغزو.

وفي ذلك الوقت، قالت مولدوفا إن طاقم السفينة كان روسيًا، وإن اثنين أصيبا بجراح خطيرة.

من جانبها، قالت القيادة العسكرية جنوب أوكرانيا إنه عندما تعرضت السفينة للقصف، في فبراير/شباط الماضي، كان على متنها أكثر من 500 طن من الديزل، وإنها كانت تنجرف منذ ذلك الحين دون طاقم.

وأوضح الجيش في بيان نقلته وكالة ”إنترفاكس“ الأوكرانية للأنباء أن الناقلة تعرضت للقصف للمرة الثانية، ”وما تبقى من الشحنة يحترق على الأرجح“.

ووصف الجيش الأوكراني السفينة بأنها ”قنبلة بيئية“، وألقى باللوم في بقائها دون طاقم على الحصار الروسي لموانئ أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني إن صاروخًا روسيًا جو – أرض من طراز ”كيه.إتش-31“ أصاب السفينة.

ولم يتسنَ تأكيد تفاصيل الهجوم من مصدر مستقل.