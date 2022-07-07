إسرائيل: الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله فوق "كاريش" صناعة إيرانية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، أن الطائرات المسيرة التي أطلقها حزب الله اللبناني فوق حقل الغاز ”كاريش“ الواقع قبالة سواحل حيفا بالبحر الأبيض المتوسط من إنتاج إيران.

وقال غانتس إن ”حزب الله يعمل نيابة عن إيران، وأسلحته هي أسلحة مصنوعة في طهران، سواء تم تصنيعها هناك أو تم تطويرها من قبل الحزب“، وفق ما أورد موقع تلفزيون ”i24news“ العبري.

يأتي ذلك، تعليقا على اعتراض الجيش الإسرائيلي لأربع طائرات مسيرة تابعة لحزب الله اللبناني خلال الأيام الماضية، كانت في طريقها لمنصة ”كاريش“ للغاز، وذلك في عمليتين منفصلتين للحزب.

وفي وقت سابق، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه اعترض بنجاح الطائرات المسيرة الأربعة، ثلاثة منها أطلقت السبت الماضي، وواحدة الأربعاء، مؤكدا أنه لم يكن هناك تهديد أو خطر على منصة الغاز.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة ”هآرتس“ العبرية، إن ”إرسال حزب الله للطائرات المسيرة لحقل كاريش بمثابة بيان نوايا بتهديد منصة الغاز“، مشيرة إلى أن الحزب يهدف لتوجيه رسالة تهديد لإسرائيل بأنه قادر على استهداف مورد اقتصادي هام بالنسبة لها.

وأوضحت الصحيفة، أن ”إيران ضالعة بشكل واضح وبارز في جبهة إسرائيل الشمالية، وأن الحدث الأخير مرتبط بالمشهد العام أيضا، والذي صعّدت فيه إسرائيل وإيران الهجمات المتبادلة بأحجام مختلفة، والتي شملت هجمات سيبرانية متبادلة ألحقت ضررا بكلا الجانبين“.

كانت القناة 12 العبرية، قالت في تقرير سابق، إن ”هدف حزب الله من إرسال طائراته المسيرة لحقل الغاز التأثير على المفاوضات الجارية بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية بوساطة الولايات المتحدة“.

وأوضحت القناة العبرية، أن ”إسرائيل لم تقل كلمتها الأخيرة بعد فيما يتعلق بالحادثة“، مشيرة إلى أن الحادثة تأتي في أيام حساسة تولى فيها يائير لابيد منصب رئيس الوزراء بدلا من نفتالي بينيت، إلى جانب استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الكبرى.

ووفق القناة العبرية، فإن ”إسرائيل ستحاول كبح جماح حزب الله دون الانزلاق إلى حرب شاملة ومواجهة واسعة في الشمال“، مشددة على أن اعتراض الطائرات المسيرة التابعة للحزب يعد أمرا مهما من الناحية العملياتية.