"داعش" يعلن مسؤوليته عن اقتحام سجن في نيجيريا

أعلن داعش، اليوم الأربعاء، مسؤوليته عن اقتحام سجن بالعاصمة النيجيرية أبوجا، وذلك في عملية أسفرت عن هروب نحو 440 سجينا.

ونقلت وكالة أعماق التابعة للتنظيم عن مصدر أمني قوله: ”مقاتلو داعش اقتحموا سجنا للحكومة النيجيرية، يوم الثلاثاء، في مدينة (كوجي) على أطراف العاصمة (أبوجا) بعد تهديم أسواره، ونجحوا في تحرير العشرات من الأسرى“، وفقا لما ذكرته قناة للتنظيم على تطبيق تيليغرام.

وقال شعيب بلجور، الأمين العام في وزارة الداخلية، للصحفيين أمام سجن أبوجا الذي يُحتجز فيه 900 سجين، إن أحد ضباط الأمن قتل خلال الهجوم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح.

وأضاف: ”جاؤوا خصيصا من أجل زملائهم، لكن في سبيل الوصول إليهم.. وبعضهم موجودون مع عموم النزلاء الآخرين، لذا اندفعوا وهرب أشخاص آخرون من هؤلاء النزلاء أيضا، لكن كثيرين منهم عادوا“.

وقالت هيئة السجون في بيان إن 879 سجينا فروا، ما زال 443 منهم طلقاء، فيما تم القبض على الباقين. وأضاف أن أربعة نزلاء لاقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون.

وقال بلجور: ”هم من سلموا أنفسهم للشرطة، ونجحنا في إعادة بعضهم من الأدغال التي كانوا يختبئون فيها“.

ويسلط الهجوم، إضافة إلى كمين نُصب لموكب الرئيس النيجيري محمد بخاري كان متوجها إلى مسقط رأسه في ولاية كاتسينا الشمالية، لكن الرئيس لم يكن موجودا، الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في نيجيريا، خاصة في المناطق الشمالية التي ينتشر فيها المتمردون المسلحون والعصابات.