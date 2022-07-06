ألمانيا.. مشروع قانون لتسوية أوضاع طالبي اللجوء المرفوضين

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات آلاف المهاجرين المندمجين جيدا في البلاد، والذين لم يحصلوا على تصريح بالإقامة الدائمة.

ويهدف النص الذي وعد به الائتلاف الحاكم منذ نهاية العام 2021، إلى تسهيل اندماج ما يسمى بالأجانب ”ذوي الأوضاع المقبولة“ الذين لا يمكن طردهم، ولكن ليس لديهم الحق في العمل.

ويتعلق المشروع الذي صادقت عليه حكومة أولاف شولتس، بحوالي 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على الأقل، ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الأجل هناك، نظرا لعدم حصولهم على إقامة دائمة.

ويوضح النص أن ”هؤلاء الأشخاص الذين رتبوا بيئتهم المعيشية في ألمانيا في ظل فترة إقامتهم الطويلة، يجب أن يمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية“.

وسيتمكن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم ماليا، وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة.

وبحسب مشروع الحكومة، يجب أيضا تسهيل لم شمل أسر هؤلاء الأشخاص.

ويسهل مشروع القانون كذلك على طالبي اللجوء الانتساب إلى دورات الاندماج واللغة المهنية.

أما بالنسبة للاجئين الذين أكملوا تدريبهم الطبي، ولكن لم يتم الاعتراف بمؤهلاتهم المهنية في ألمانيا بعد، فسيصبح من السهل عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الآخرين الذين يسعون للحصول على الحماية، على سبيل المثال في بيوت طالبي اللجوء.

ويتطلب النص إقراره في البرلمان.