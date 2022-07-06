موسكو تنفي احتجاز تركيا لسفينة حبوب روسية

نفت موسكو اليوم الأربعاء، احتجاز أنقرة لسفينة حبوب روسية، في ميناء كاراسو التركي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن التقارير، التي تفيد بأن سفينة شحن ترفع العلم الروسي احتجزت في ميناء كاراسو التركي للاشتباه في نقلها حبوبا أوكرانية مسروقة، غير صحيحة.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أليكسي زايتسيف، أن ”السفينة (زيبيك زولي) التي تبلغ حمولتها 7146 طنا تخضع لإجراءات معيارية عادية“.

وكانت السلطات الأوكرانية، قالت إن السفينة تنقل الحبوب من ميناء بيرديانسك المحتل.

وقال سفير أوكرانيا في تركيا يوم الأحد، إن السلطات التركية احتجزت زيبيك زولي.

وكانت رويترز ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا طلبت من تركيا احتجاز السفينة.

وشاهد مراسلون من ”رويترز“ يوم الأحد، السفينة وهي راسية على بعد كيلومتر واحد تقريبا قبالة الشاطئ وخارج ميناء كاراسو في شمال غرب مقاطعة سكاريا التركية.

ولم يكن هناك أي علامات واضحة على تحركات على متن السفينة أو سفن أخرى قريبة.

وتتهم كييف موسكو بسرقة حبوب من الأراضي التي استولت عليها القوات الروسية منذ غزوها لأوكرانيا في آواخر شباط/فبراير.

ونفى الكرملين في السابق سرقة روسيا أي حبوب أوكرانية.