إيران تتهم فرنسيين معتقلين لديها بالعمل ضد الأمن القومي

قال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، مسعود ستايشي، الأربعاء، إن الفرنسيين المعتقلين في طهران جرى إبلاغهما بالتهم الموجهة إليهما، وهي التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي الإيراني.

وأضاف ستاشي خلال مؤتمره الصحفي في مبنى السلطة القضائية، أن ”قضية الجاسوسين الفرنسيين مرتبطة بوزارة المخابرات، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية للكشف عن الجريمة، وتم تنفيذ الملاحقة القضائية بأمر من السلطة القضائية وحالياً القضاء هو المسؤول عن القضية“.

وأوضح ستايشي أن ”التحقيقات التي أجرتها السلطات بأمر من المحكمة بشأن الجاسوسين كانت سرية، وفي يونيو/حزيران الماضي، تم استدعاؤهما وشرح التهم الموجهة إليهما، وهما رهن الاعتقال المؤقت والتحقيق جار بشأن قضيتهما“.

كما أشار المسؤول القضائي الإيراني إلى وجود ما وصفها بـ“العناصر الداخلية“ المتعاونة مع المعتقلين الفرنسيين، وقال ”سيتم التعامل مع العناصر الداخلية التي تريد أن تتماشى مع نفوذ الدول المتغطرسة“.

يذكر أن المخابرات الإيرانية أعلنت اعتقال فرنسيين اثنين في الـ11 من أيار/ مايو الماضي، بذريعة تنظيم أعمال شغب وإحداث اضطرابات داخل البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ”عملية الاعتقال تمت عندما حاول الفرنسيان مغادرة إيران عبر مطار الخميني الدولي، وذلك بتهمة التحريض على القيام بمظاهرات في البلاد“.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعلنت الوزارة مجددًا اعتقال شخص إيراني مرتبط بالجاسوسين الفرنسيين دون الكشف عن هويته.

وقال التلفزيون الإيراني، إن ”وزارة الأمن الإيراني رصدت منذ البداية الجاسوسين اللذين قدما إلى إيران من تركيا عبر استخدام تأشيرة سياحية“.

وأضاف التقرير ”وصلت السيدة التي تحمل الجنسية الفرنسية، سيسل كلهر (37 عامًا) برفقة المواطن الفرنسي جاك باريس (69 عامًا) إلى مطار الخميني الدولي عبر طائرة تركية في الـ28 من أبريل/نيسان الماضي“.

وأوضح التقرير ”قامت وزارة الأمن برصد مشاركة هذين الشخصين في اجتماعات تنظيمية وتنسيقية مع بعض الأعضاء الذين اعتبروا أنفسهم من أعضاء نقابة المعلمين“.

وقيل إن الاثنين سافرا إلى إيران بتأشيرة سياحية عبر طائرة كانت أقلعت من تركيا إلى إيران في أواخر أبريل/نيسان الماضي، وطالبت وزارة الخارجية الفرنسية بالإفراج الفوري عن مواطنين فرنسيين.

وتعتقل إيران حاليًّا العديد من مواطني الدول الأوروبية أو من حملة الجنسية المزدوجة (الإيرانية والأجنبية)، بذرائع وتهم مختلفة من بينها التجسس في أراضيها.

فيما تقول الدول الغربية إن الحكومة الإيرانية، تعتقل المواطنين الأجانب بهدف الحصول على تنازلات في المفاوضات النووية مع القوى الدولية.

وهناك معتقلون في إيران يحملون الجنسية الأمريكية والألمانية والفرنسية والبريطانية والنمساوية.