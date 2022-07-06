لافروف: تسريب مكالمة بوتين وماكرون انتهاك للبروتوكول الدبلوماسي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن نشر نص مكالمة هاتفية بين الرئيس إيمانويل ماكرون والزعيم الروسي فلاديمير بوتين يعد انتهاكا للبروتوكول الدبلوماسي.

وأوضح لافروف خلال رحلة إلى فيتنام: ”مبادئ السلوك الدبلوماسي لا تنص على تسريبات أحادية الجانب (مثل) التسجيلات“.

وكشفت إذاعة ”فرانس 2“ في وثائق حول تعامل الرئيس الفرنسي مع الحرب الروسية، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الزعيمين قبل أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار لافروف إلى أن روسيا ليس لديها ما تخجل منه في محتوى المحادثة بين الزعيمين.

وأضاف: ”نحن نقود المفاوضات دائما على نحو لا يتضمن أي شيء نخجل منه. نقول دائما ما نفكر فيه ومستعدون للرد على ما قلناه وشرح موقفنا“.

ويقوم لافروف بزيارة تستغرق يومين إلى فيتنام في الذكرى العاشرة للشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

ورفضت فيتنام المقربة تاريخيا من روسيا، حتى الآن، إدانة التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.