قائد عسكري إيراني يؤكد استهداف المعارضة معسكرًا للحرس الثوري

أكد النائب في البرلمان الإيراني والقائد السابق بالحرس الثوري، العميد محمد إسماعيل كوثري، الأربعاء، وقوع ما وصفه بـ“العمل التخريبي“ في معسكر للحرس شرق العاصمة طهران، محملا منظمة مجاهدي خلق المعارضة مسؤولية الهجوم.

ونقلت وكالة أنباء ”خبر أون لاين“ عن كوثري قوله ”حدث عمل تخريبي في مقر مالك الأشتر التابع للحرس الثوري شرق العاصمة طهران مساء الجمعة الماضي“.

وأضاف ”تم تفجير عبوتين ناسفتين ضعيفتين للغاية في هذا المقر العسكري“.

وعن الجهة التي تقف وراء هذا الهجوم، اتهم كوثري منظمة ”مجاهدي خلق“ باستخدام عملاء داخليين لتنفيذ ”العمل التخريبي“.

Regarding this, it looks like an IED explosion or an ammunition detonation, either way, doesn't look serious.

Reported as IRGC Malik Ashtar HQ blast in #Tehran #Iran pic.twitter.com/Y5hljiRfQg

— Aleph א (@no_itsmyturn) July 1, 2022