باريس تؤكد مصرع مقاتل فرنسي ثان في أوكرانيا

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء مصرع مقاتل فرنسي ثان في أوكرانيا، مؤكّدة بذلك معلومة أوردتها إذاعة ”آر تي إل“ الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان ”لقد تلقّينا بحزن نبأ هذه الوفاة“، مضيفة ”نتقدّم بتعازينا لأسرته التي تتواصل معها الدوائر المعنيّة (…)“.

وكانت إذاعة ”آر تي إل“ الفرنسية الإثنين أعلنت الإثنين مصرع هذا المقاتل.

وقالت الإذاعة في تغريدة على تويتر إنّ المقاتل ”توفي متأثّراً بجروحه في 25 حزيران/يونيو في منطقة خاركيف. كان يبلغ من العمر 20 عاماً وانضمّ للفيلق الدولي في 1 آذار/مارس“.

وهذا ثاني مقاتل فرنسي يتأكّد رسمياً مصرعه في أوكرانيا.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت في مطلع حزيران/يونيو مصرع أول فرنسي تطوّع للقتال في أوكرانيا.

وبحسب الإذاعة الفرنسية هناك حالياً ما يقرب من خمسين فرنسياً يقاتلون حالياً في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في بداية الحرب تشكيل هذا الفيلق الدولي لكي ينضمّ إليه كلّ من يرغب من حول العالم بالتطوّع للقتال ضدّ القوات الروسية دفاعاً عن أوكرانيا.

وبعد الإعلان عن تشكيل هذا الفيلق، قالت السلطات الأوكرانية إنّها تلقّت طلبات من حوالي 20 ألف متطوّع للقتال ضد روسيا.