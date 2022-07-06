القوات الروسية تزحف صوب دونيتسك الأوكرانية

ذكر سيرهي جايداي الحاكم الإقليمي لمنطقة لوغانسك الأوكرانية إن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتزحف صوب منطقة دونيتسك بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوجانسك المجاورة.

وقال جايداي إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكنها توجه جهودها نحو التحرك جنوبا.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني ”القتال العنيف مستمر على أطراف منطقة لوجانسك… أُعيد توجيه جميع قوات الجيش الروسي وقوات الاحتياط إلى هناك… إنهم يتكبدون خسائر فادحة“.

ولم يتسن لرويترز التحقق من مزاعم جايداي بشأن تقدم القوات الروسية.

وبعد إخفاقها في التحرك نحو كييف في بداية الغزو، قالت روسيا إنها أعادت توجيه قواتها صوب دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي المكون من منطقتي لوجانسك ودونيتسك.

وتسيطر القوات الموالية لروسيا على مساحات شاسعة من المنطقتين منذ توغلت موسكو لأول مرة في أوكرانيا عام 2014 واعترفت ”بجمهوريتين شعبيتين“ دولتين مستقلتين عشية غزو فبراير شباط. وأعلنت موسكو يوم الأحد ”تحرير“ منطقة لوجانسك بأكملها.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته، يوم الإثنين، بمواصلة هجومها شرق أوكرانيا بعد السيطرة على كامل منطقة لوغانسك.

وقال بوتين خلال لقاء مع وزير دفاعه سيرغي شويغو بثه التلفزيون، إن القوات الروسية ”يجب أن تنفذ مهمتها وفقًا للخطط التي تمت الموافقة عليها“.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن قوات بلاده انتزعت مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية، وباتت تسيطر على كامل منطقة لوغانسك التي شهدت معارك عنيفة في الأسابيع الأخيرة.

وقالت الوزارة في بيان تناقلته وكالات الأنباء الروسية: ”أبلغ سيرغي شويغو القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين بتحرير جمهورية لوغانسك الشعبية“.

وأفاد البيان أن القوات الروسية والقوات الانفصالية المتحالفة معها ”سيطرت بالكامل على ليسيتشانسك وبلدات أخرى قريبة، من بينها: بيلوغوروفكا، ونوفودروجيسك، ومالوريازيانتسيفي، وبيلا هورا“.