تعيين ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية في بريطانيا

عيَّن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ناظم الزهاوي وزيرًا للمالية، يوم الثلاثاء، ليحل محل ريشي سوناك الذي استقال في وقت سابق احتجاجًا على قيادة جونسون.

وناظم الزهاوي سياسي بريطاني ترجع أصوله إلى العراق إلى عائلة الزهاوي الكردية البغدادية المعروفة، وشغل منصب وزير الدولة للتعليم، منذ 15 سبتمبر/ أيلول 2021، خلفًا للوزير السابق غافين ويليامسون.

وأصبح عضو البرلمان البريطاني، في انتخابات 2010، ليصبح أول عضو برلماني ترجع أصوله إلى إحدى العشائر الكردية، وقد أصبح نائبًا عن حزب المحافظين في دائرة ”ستراتفورد أون آيفون“ مسقط رأس الكاتب المسرحي والشاعر وليام شكسبير.

ووُلد الزهاوي في العراق، العام 1967، وترعرع في منطقة ”إيست سوسيكس“ جنوب لندن، وتلقى تعليمه المدرسي في ”كينغز كولدج“ في ويمبلدون في لندن، وتعليمه الجامعي في ”يونيفرسيتي كولدج“ التابعة لجامعة لندن.