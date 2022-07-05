لابيد لا يستبعد لقاء الرئيس الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اليوم الثلاثاء، أنه لا يستبعد عقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا الأمر ليس مطروحاً على جدول الأعمال حاليا.

وقال لابيد إنه: ”ناقش القضية الفلسطينية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون“، مشدداً في الوقت نفسه على أنه لا يعتقد أن تقدما حول القضية سيحدث قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وحول إمكانية الاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال لابيد: ”في الوقت الحالي لا يوجد على جدول الأعمال إمكانية عقد اجتماع معه“، مضيفاً: ”أنا لا أستبعد ذلك ولكن ليس في الفترة الحالية“.

وأضاف لابيد: ”لا أعقد اجتماعات من أجل اجتماعات ما لم تكن لها نتيجة إيجابية لإسرائيل، لكنني لا أستبعد لقاء الرئيس عباس“، حسب ما نقله عنه موقع ”والا“ العبري.

وأوضح، أن ”تركيبة الحكومة والقيود المفروضة على القضية الفلسطينية لا تزال كما هي“، مشيراً إلى أن لدى الفرنسيين أسئلة مشروعة لكنهم يفهمون ما يمكن للحكومة الإسرائيلية فعله“، في إشارة إلى دعوة ماكرون لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين.

ووفق الموقع العبري، عندما كان لابيد وزيراً للخارجية في حكومة نفتالي بينيت، لم يجتمع مع الرئيس عباس، ويرجع ذلك إلى طلب من رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت.

لكنه عقد عدة اجتماعات مع وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، ووزير المخابرات العامة ماجد فرج حسب ما ذكره الموقع العبري.

ودعا الرئيس الفرنسي أثناء لقائه برئيس الحكومة الإسرائيلي، إلى استئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، قائلاً إنه: ”لا يوجد بديل“.

وتعد هذه المرة الأولى التي يصرح فيها لابيد بصفته رئيسا للحكومة الإسرائيلية الانتقالية عن إمكانية لقاء الرئيس عباس، على عكس نظيره السابق نفتالي بينيت، الذي رفض الأمر مراراً وتكراراً.

وكانت وسائل إعلام عبرية مختلفة قد قالت في ديسمبر/كانون الثاني إن ”اجتماعاً عقده الوزير الفلسطيني الشيخ مع لابيد، حيث جرى انذاك بعلم من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت“، كما تم إبلاغ وزير الدفاع بيني غانتس بالاجتماع بين الطرفين قبل وقت قصير من بدئه“.

وحسب الصحيفة العبرية، تباحث الطرفان حول عدة قضايا سياسية ومسائل ثنائية، كما أكدا خلال الاجتماع على ضرورة وجود أفق سياسي بين إسرائيل، والسلطة الفلسطينية يرتكز على الشرعية الدولية.