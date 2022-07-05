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بعد عام على وصفه بـ"الديكتاتور".. رئيس وزراء إيطاليا يوقع 9 اتفاقيات مع أردوغان
تاريخ النشر: 05 يوليو 2022 20:15 GMT
تاريخ التحديث: 05 يوليو 2022 20:35 GMT

بعد عام على وصفه بـ"الديكتاتور".. رئيس وزراء إيطاليا يوقع 9 اتفاقيات مع أردوغان

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إنه أثار مسألة حقوق الإنسان خلال لقاء في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وزار دراغي مع وفد حكومي

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المصدر: أ ف ب

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الثلاثاء، إنه أثار مسألة حقوق الإنسان خلال لقاء في أنقرة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وزار دراغي مع وفد حكومي كبير أنقرة بعد عام واحد من وصفه أردوغان بأنه ”ديكتاتور“، ما أدى إلى توتر شديد بينهما في خضم نزاع دبلوماسي حول ترتيبات الجلوس خلال اجتماع أردوغان مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأجرى دراغي وأردوغان محادثات قصيرة منذ ذلك الحين على هامش قمتين في روما وبروكسل، لكن اجتماعهما في أنقرة، اليوم الثلاثاء، كان أول لقاء رسمي بينهما منذ الخلاف.

ورحب أردوغان شخصيًا بدراغي، وأقام له حفلًا كبيرًا في قصره الرئاسي، وتبادل الزعيمان الابتسامات.

بعدها أعلنا عن توقيع 9 اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري والعسكري بين القوتين المتوسطتين، ولم يتطرق أي منهما مباشرة إلى الحرب الكلامية سابقًا بينهما.

لكن دراغي قال إنه أثار قضايا حقوق الإنسان، وانسحاب تركيا، العام الماضي، من اتفاقية إسطنبول لمكافحة العنف ضد المرأة.
وقال دراغي: ”في حديثنا، ناقشنا أيضًا أهمية احترام حقوق الإنسان، وشجعت الرئيس أردوغان على العودة إلى اتفاقية إسطنبول بشأن العنف ضد المرأة“.

ولم يرد أردوغان على تصريحات دراغي، لكنه أشار إلى أنه يأمل في أن تُظهر إيطاليا دعمًا ”أقوى“ لمساعي تركيا المتعثرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتزايد القلق الدولي بشأن حقوق الإنسان في تركيا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة، العام 2016، التي أعقبتها عمليات تطهير واسعة النطاق سُجن جراءها عشرات الآلاف أو فُصلوا من وظائفهم الحكومية.

وسحب أردوغان تركيا من اتفاقية إسطنبول تحت ضغط من الأعضاء الأكثر تحفظًا في ائتلافه الحاكم.

لكن الدور الحاسم لتركيا كقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في منطقة مضطربة ساعد بتعزيز دور أردوغان على المسرح العالمي.

وأكد الزعيمان التركي والإيطالي دعمهما لإيجاد حل دبلوماسي للحرب في أوكرانيا، واستئناف تسليم الحبوب عبر البحر الأسود.
وقال أردوغان إنه يتوقع ”تكثيف المحادثات بشأن الحبوب“ مع روسيا وأوكرانيا في الأيام المقبلة.

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