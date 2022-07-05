زعيم حزب إصلاحي إيراني يقدم استقالته وينهي أنشطته السياسية

أعلن زعيم حزب ”نداء الإيرانيين“ أحد الأحزاب الإصلاحية المهمة في إيران، صادق خرازي، اليوم الثلاثاء، استقالته من منصبه، مؤكدا وقف أنشطته السياسية.

وقال خرازي، في بيان له موجهة إلى أعضاء الحزب عشية المؤتمر الوطني الثامن لحزبه: ”أستقيل من منصب الأمين العام للحزب، كما أوقف جميع أنشطتي السياسية وعضويتي في هذا الحزب“.

وأضاف: ”أودع كل واحد منكم وكل عضو بالحزب، وإنني على ثقة بأن المستقبل مشرق بالإخلاص والعمل الصالح“.

ويضم حزب ”نداء الإيرانيين“، ما يطلق عليهم الجيل الثالث من الإصلاحيين الشباب، والذي حصل على الترخيص في كانون الأول/ديسمبر 2014، وذلك بعد فوز الرئيس المعتدل السابق حسن روحاني، في الانتخابات الرئاسية.

يذكر أن خرازي، البالغ من العمر 59 عاما، دبلوماسي شغل منصب سفير إيران السابق في الأمم المتحدة، وكذلك سفير إيران السابق في فرنسا، كما تولى منصب مستشار سابق للرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وعمل على تنسيق الملفات والنقاط الأساسية لتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية.

ومن الشخصيات السياسية المعروفة في هذا الحزب شهاب طبطبائي، عضو المجلس المركزي للحزب، ومجيد فراهاني، عضو الحزب والحاصل على مقعد في بلدية طهران.

وفيما يتعلق بالشخصية التي ستتولى زعامة حزب نداء الإيرانيين بعد استقالة خرازي، نقلت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية عن مصدر مطلع، قوله إن ”البدائل هم مجيد فراهاني، ومحسني بندابي، وعيسى جمبر، وشهاب طباطبائي وسجاد سالك“.

ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمره في 22 من يوليو/تموز الجاري، لانتخاب المجلس الجديد وسيكون انتخاب الأمين العام على جدول الأعمال الرئيسية للمؤتمر.

وقد عانت الأحزاب الإصلاحية في الأعوام الأخيرة من مضايقات الأجهزة الحاكمة عبر استبعاد مرشحيهم من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بينما قاطعت الأحزاب الإصلاحية الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو من العام الماضي، والتي فاز فيها المرشح المتشدد إبراهيم رئيسي.