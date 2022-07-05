بريطانيا.. حكومة جونسون في "ورطة" بعد استقالة وزيري المالية والصحة

استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا اليوم الثلاثاء، فيما بدا أنه ضربة قاضية لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه، حسبما أوردت ”رويترز“.

وأعلن وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، استقالته في بيان قال فيه إنه ”لم يعد بإمكانه الاستمرار بأي معيار عادل أو معقول“.

وبعد لحظات، أعلن وزير المالية ريشي سوناك أيضا استقالته.

وكتب سوناك في خطاب استقالته: ”يتوقع الجمهور عن حق أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي. … أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل“، وفق ما نقلت عنه ”فرانس برس“.

وجاء ذلك في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون، عما قال إنه خطأ بعدم إدراكه أن كريس بينشر، لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة بعد تقديم شكاوى ضده من سوء السلوك الجنسي.

وقال جونسون للصحفيين: ”بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك”.

من جهته، قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ”تنهار الآن“ بعد استقالة وزيري الصحة والمالية.

وأضاف ستارمر في بيان أنه ”بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن“.