بوريل: المساحة السياسية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران "قد تضيق قريبًا"

قال مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، إن المساحة السياسية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران ”قد تضيق قريبًا“.

وكتب بوريل، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع ”تويتر“: ”تحدثت مرة أخرى مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وإذا أردنا التوصل إلى اتفاق، فقد حان الوقت لاتخاذ قرار“.

وأضاف أنه ”لا يزال هذا (التوصل إلى اتفاق) ممكنًا، لكن المساحة السياسية اللازمة لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة قد تكون محدودة قريبًا“.

وكانت الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي نسقها الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، قد فشلت، ولم تسفر عن نتائج لحل الخلافات المتبقية لإعادة إحياء الاتفاق.

من جانبه، قال كبير المفاوضين الأمريكيين، روبرت مالي، في وقت سابق إن ”مطالب إيران في مفاوضات الدوحة لا علاقة لها بالاتفاق النووي“، مبينًا أنه ”سبق أن أبلغنا طهران والاتحاد الأوروبي أن القضايا المطروحة من قبل إيران لا علاقة بالاتفاق النووي“.

وأشار مالي في تصريحات صحفية إلى أنه ”لا يزال هناك متسع من الوقت للعودة إلى الاتفاق النووي، وحاليًا المفاوضات ليست بيننا وبين إيران، بل بين إيران وإيران نفسها، وللوصول إلى نتيجة ما إذا كانت مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي نحن جاهزون وأعلننا عن استعدادنا“.

وتابع المسؤول الأمريكي أن ”إيران لم تقرر بعد ما إذا كانت تنوي العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا، ولكن عاجلًا أو آجلًا سيتعين عليها أن تقرر“.

بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضرورة دعم الاتفاق، وإعادة المحادثات النووية المتوقفة مع إيران منذ أكثر من 3 أشهر.

وقال ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن ”باريس ترغب باحترام الاتفاق النووي مع إيران بأسرع ما يمكن“، مضيفًا أنه ”يريد نجاح المفاوضات والعودة إلى الاتفاق مع إيران“.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“ عن الرئيس الفرنسي قوله: ”نحن نأخذ بعين الاعتبار مصالح شركائنا في المنطقة كإسرائيل أيضًا“.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال توجه رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلي، يائير لابيد إلى فرنسا في أول زيارة له بعد توليه منصبه الجديد.

وناقش لابيد مع ماكرون الملف النووي الإيراني الذي وصفه بـ“الخطير“، متهمًا الحكومة الإيرانية بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء أيضًا، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية السابق، علي أكبر صالحي، إنه ”إذا لم يتم إحياء الاتفاق النووي المبرم، العام 2015، ستدخل إيران في بلبلة متشابكة“.