مقتل جنديين أمميين في هجوم شمال مالي

قالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي (مينوسما)، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن اثنين من أفرادها لقيا حتفهما وأصيب خمسة بجروح في شمال مالي عندما انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع في قافلة للإمدادات.

وقالت مينوسما في بيان إن الحادث وقع بين قرية تيساليت ومدينة جاو.

وأضافت: ”وفقا لتقرير مبدئي لقي اثنان من قوات حفظ السلام حتفهما متأثرين بجراحهما وأصيب خمسة آخرون بجروح خطيرة ”.

وتزايد انعدام الأمن في مالي الواقعة في غرب إفريقيا منذ أن صعد متمردون إسلاميون متمركزون في شمالها القاحل منذ عشر سنوات هجماتهم واستيلائهم على أراض.

واكتسب المتشددون زخما على الرغم من وجود القوات الأجنبية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وبعض هؤلاء المتشددين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

وتسبب الصراع في سقوط آلاف القتلى وتشريد الملايين في جميع أنحاء منطقة الساحل جنوب الصحراء.

وتضم مينوسما حاليا نحو 12200 عسكري منتشرين في مالي.

وقالت مينوسما إن ما لا يقل عن 174 من أفراد حفظ السلام لقوا حتفهم في عمليات قتالية كما أصيب أكثر من 420 منذ أغسطس/ آب 2013 .