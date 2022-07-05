ماكرون: الاتفاق النووي مع إيران يجب أن ينجح

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين القوى العالمية وإيران، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، يجب أن تنجح، مع مراعاة مصالح الشركاء في المنطقة مثل إسرائيل.

وأضاف ماكرون للصحفيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نقلته وكالة ”رويترز“: ”علينا الدفاع عن هذا الاتفاق ومراعاة مصالح أصدقائنا في المنطقة، وفي مقدمتهم إسرائيل“.

وأعرب عن أسفه لمواصلة طهران ”رفض“ إبرام التفاهم المطروح لإعادة إحياء الاتفاق حول برنامجها النووي، وتعهد مواصلة ”كافة الجهود“ لإقناعها بالتصرف بـ“عقلانية“.

وأعلن ماكرون أن ”إيران ما زالت ترفض اغتنام الفرصة المتاحة لها للتوصل إلى اتفاق جيد.. سنواصل التنسيق مع شركائنا لبذل كافة الجهود اللازمة لإقناع إيران بالتصرف بعقلانية“، وفق ما ذكرته وكالة ”فرانس برس“.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد ذكر قبيل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، إن دعوة ماكرون في العام 2018 بشأن إبرام ”اتفاق نووي جديد“ مع إيران لا تزال سارية حتى اليوم، وفق ”رويترز“.

وقال لابيد: ”لقد كنت على حق في ذلك الوقت، وأنت الآن على حق أكثر“.

على صعيد آخر، دعا ماكرون خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لباريس إلى ”تجنب أي عمل“ من شأنه أن يهدد العملية الجارية بين لبنان والدولة العبرية بشأن قضية الغاز الشائكة، وفق ”فرانس برس“.

وقال ماكرون للصحفيين في ساحة الإليزيه: ”أود أن أتحدث عن المفاوضات حول الحدود البحرية مع إسرائيل.. للبلدين مصلحة في التوصل إلى اتفاق يسمح باستغلال الطاقة لصالح الشعبين“.