اعتقال بلجيكي في إيران منذ 4 أشهر بتهمة "التجسس"

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلن وزير العدل البلجيكي، الثلاثاء، أن إيران تحتجز بلجيكيا منذ أربعة أشهر بتهمة ”التجسس“، في وقت تدرس بروكسل معاهدة مثيرة للجدل لتبادل السجناء مع طهران.

وأفاد الوزير فنسنت فان كويكنبورن النواب البلجيكيين بأن إيران أوقفت المواطن الأوروبي في 24 فبراير/ شباط الماضي وهو معتقل بشكل ”غير شرعي“ مذاك، دون أن يكشف عن هويته.

وقضت بلجيكا العام الماضي بسجن دبلوماسي إيراني 20 عاما بعدما أدين في تهم تتعلق بـ“الإرهاب“ على خلفية تخطيطه لهجوم قرب باريس عام 2018.

ومن بين المعتقلين في إيران الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي، الذي كان مدرسا في جامعة في بروكسل، واتهمته إيران أيضا بـ“التجسس“ وحكمت عليه بالإعدام.

وذكر كويكنبورن أن مسؤولين من السفارة البلجيكية في طهران زاروا مرّتين البلجيكي المسجون لتقديم كافة أشكال المساعدة الممكنة له، وبأن عائلته أعلنت في وقت سابق الثلاثاء اعتقاله.

وقال الوزير: ”لا يمكنني قول المزيد، وذلك بناء على طلب العائلة“.

ومن المقرر أي يصوّت البرلمان البلجيكي، الخميس، بشأن المصادقة على معاهدة مع إيران من شأنها فتح الباب أمام تبادل سجناء بين الدولتين.

وقال كويكنبورن، الثلاثاء، لدى طرحه المعاهدة أمام النواب لمناقشتها، إنه ”إذا لم تتم المصادقة بشكل كامل على المعاهدة، سيزداد التهديد لمصالحنا البلجيكية وبعض المواطنين البلجيكيين“.

لكن بعض النواب الأميركيين يضغطون على بلجيكا للتخلي عن المعاهدة المقترحة التي تم التوقيع عليها في مارس/ آذار الماضي.

وكتب النائب الأميركي الجمهوري عن تكساس راندي ويبر في تغريدة أنه ”صُدم لمعرفة أن الحكومة البلجيكية أبرمت اتفاقا مع الراعي الأول للإرهاب في العالم، وتخطط لإرسال إرهابيين إيرانيين إلى إيران للتخطيط لمزيد من الأعمال الإرهابية“.

وبالنسبة للدبلوماسي الإيراني المسجون أسد الله أسدي، قضت محكمة بلجيكية في فبراير/ شباط 2021 بسجنه عشرين عاماً بعد إدانته خصوصا بـ“محاولات اغتيال ذات طابع إرهابي“، و“المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية“.

وأدين بتزويد متفجرات لهجوم في 30 حزيران/يونيو 2018 قرب باريس كان من المقرر أن يستهدف التجمع السنوي لـ“المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“، في فيلبينت بالقرب من باريس، وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة مجاهدي الشعب (خلق) المكوّن الرئيس له.

وأتاحت المعلومات التي زودتها عدة أجهزة استخبارات أوروبية لبلجيكا إحباط الهجوم بعد أن اعترضت السيارة التي كانت تنقل المتفجرات.

وتوصلت تحقيقات في المخطط استمرت سنتين إلى أن أسدي كان عميلا إيرانيا يعمل تحت غطاء دبلوماسي.

واعتُقل أسدي في ألمانيا حيث اعتُبر أنه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية؛ لأنه يرتبط بالسفارة الإيرانية في النمسا، وتم تسليمه إلى بلجيكا للمحاكمة.

واختار عدم استئناف العقوبة الصادرة بحقه. وترفض طهران حكم الإدانة.

وقال محامو ”المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“ إن المعاهدة البلجيكية الإيرانية تهدف للسماح لأسدي بالعودة إلى إيران.

ويأتي الجدل المرافق للمعاهدة في بلجيكا في وقت تسعى القوى الأوروبية لإعادة إيران والولايات المتحدة للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد سحب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018.